新店關注組｜澳洲餐廳Servo登陸中環 區內早餐新熱點！必試澳洲和牛牛腩包

澳洲餐廳Servo最近在中環新開業，餐廳由飲食集團 The Arcane Collective主理，以經典澳洲俗語「Servo」命名，靈感來自當地加油站，希望為忙碌都市人打造一個無拘無束的用餐空間，食物款式配搭豐富又精彩，開業短時間就成了中環區內的早餐新熱點，吸引不少捧場客支持！

中環Servo 早午晚三個時段 全天候餐飲體驗

中環澳洲餐廳Servo營業時間比一般中環餐廳都長，平日最早7時半就開店，早餐供應多款健康餐點，包括牛油果醬酸種麵包配甜辣醬，於傳統風味增添火辣驚喜；手工燕麥脆片配希臘乳酪與雜莓醬，口感清新而充滿天然香氣；HP醬煙肉三文治則是酸甜鹹香，口感豐富。

午餐時段，餐廳則有一系列濃郁鮮味菜餚，包括手工酥皮豬肉卷配五香番茄醬，外皮金黃酥脆，內餡濃郁多汁；尼斯沙律配黃鰭吞拿魚、溏心蛋與豆角，選用時令食材，新鮮滋味與營養價值兼備；照燒汁薄切和牛薯仔沙律加入烤紅菜頭增添獨特風味。晚市亦有驚喜，提供多款佐酒小食，如精選火腿芝士拼盤搭配醃菜、葡萄與脆餅等，亦有人氣澳洲和牛牛腩包，以酸黃瓜與香辣芥未蛋黃醬作餡料，微酸開胃，巧妙地平衡肥膩感，值得一試！