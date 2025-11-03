新店關注組｜灣仔上海淮陽川菜廳「江南川」必食鳳梨麵拖蝦

「江南川」坐擁維港景色，設計靈感源自現代中式庭園，營造優雅寧靜的氛圍，另設有四間獨立貴賓廳。新店由擁有逾30年豐富經驗、曾領導米芝蓮星級餐廳夜上海（九龍店）的行政總廚干曙光師傅主理；餐廳經理江耀球也曾於多間米芝蓮星級中餐廳任職，為客人提供細心周到的服務。

蘿蔔絲凍豆腐鯽魚湯 店內的上海菜由高湯小籠包、蜜汁火方以至崧子魚、片皮鴨，無論家常菜或宴席大菜一應俱全。江南名菜如蔥油雞、江蘇醬香鵝；四川名菜如樟茶鴨、水煮魚片、重慶大肉蟹也應有盡有，菜單選擇豐富多元化。特色作必食鳳梨麵拖蝦，以經典上海麵拖技法把大蝦輕裹酥炸，外層金黃鬆脆、內裏蝦肉彈牙。主廚巧妙搭配新鮮鳳梨，賦予酸甜果香，中和平衡麵衣的油潤感。另一招牌作蘿蔔絲凍豆腐鯽魚湯，選用新鮮鯽魚，以慢火細熬，湯色乳白濃郁，散發醇厚魚香。手切的白蘿蔔絲柔軟清甜，為湯底添入清新滋味。凍豆腐經冷凍形成獨特孔隙，飽吸鮮美湯汁，入口瞬間爆出湯汁。



四川臘肉雞頭米 淮揚名菜鎮江肴肉，肉脂與膠凍層次分明，冰涼彈爽，佐以鎮江香醋，醋香激發鹹鮮肉香。而翡翠文絲豆腐老虎斑，把豆腐切至髮絲般幼，斑肉則起骨切片，刀工精細，風味清鮮雅致。川菜必試四川臘肉雞頭米，選用四川傳統煙熏臘肉，切丁煸炒至焦香四溢。特選江南雞頭米，口感Q彈軟糯，與臘肉鹹香交織出豐富層次。脆球外殼金黃薄脆，內裏飽滿多汁，臘肉鹹鮮與雞頭米清甜相得益彰。

