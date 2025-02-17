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2025-02-17 10:00:00

新店關注組｜灣仔注目bakery cafe「Buffee」享樂烘焙獨家設計麵包+精品咖啡

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新店關注組｜灣仔注目bakery cafe「Buffee」享樂烘焙獨家設計麵包+精品咖啡

新店關注組｜灣仔注目bakery cafe「Buffee」享樂烘焙獨家設計麵包+精品咖啡

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由享樂烘焙創辦人Vincent夥拍Until Coffee以及The White Project創辦人Jessica，選址灣仔英皇集團中心打造全新bakery cafe「Buffee」，被網民譽為「港島區麵包天堂」，剛於2月16日開業，吸引一眾IGers率先打卡瘋狂洗版。

文、攝：Vera Gee
 

太陽蛋芥末雞肉丹麥三明治$42 丹麥吐司夾着煙燻雞肉、番茄、芝士、沙律菜及蜜糖芥末醬，面層鋪上太陽蛋，味道層次豐富。 Focaccia三文治系列$45 用法國麵粉搓製麵糰，加入薯仔粒可長時間保持濕潤鬆軟，並加入橄欖及芝士帶出鹹香，分別配搭火雞火腿芝士、烤牛肉、煙燻三文魚製作三文治。 坐在純白bakery cafe內歎靚啡配美味麵包，頗有置身於日本小店的感覺。 鹹批有鴨胸南瓜、三文魚菠菜以及素食之選松露磨菇口味。

獨特創作Croffin

店名「Buffee」是指結合butter與coffee，主打以牛油製作的包點配咖啡。店內逾廿款高質麵包由享樂烘焙創辦人Vincent獨家設計，全部款式有別於享樂烘焙。其中最獨特是咖啡味牛角鬆餅Croffin，結合牛角酥的鬆化酥皮及鬆餅的鬆軟蛋糕口感，麵包體加入哥倫比亞日曬咖啡豆製作，中間釀了百利甜酒流心餡及黑朱古力醬，甘甜味平衡，配黑咖啡或牛奶咖啡都相襯。
 

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BUFFEE Croffin配黑咖啡$60、配牛奶咖啡$65 咖啡味牛角鬆餅不設單件發售，具有酥皮鬆化與蛋糕鬆軟口感，可一層層手撕來吃。哥倫比亞日曬咖啡的甘濃，與中間的Baileys甜酒流心餡及黑朱古力醬的甜味互相平衡。 咖喱牛肉酥 $34 丹麥酥摺疊成橫紋特別脆，內層釀了自家煮製的日式帶甜咖喱，餡料夾雜煙燻牛肉、薯仔及芝士，美味之選！ 維也納香腸洋葱酥$34、煙肉蘆筍酥$34 長條形的丹麥酥，配上自煮的焦糖洋葱醬，提升香味。

注目開心果流心酥

另一亮點開心果流心酥，酥皮撻殼須要花長時間和心機製作，先將酥皮摺疊切條，再以橫紋方向覆蓋酥皮上，能使撻底置於室溫下更長時間都保持酥脆。撻殼焗後再加入開心果杏仁餡、大福皮和開心果吉士餡，面層鋪上開心果醬及開心果碎，滿口香濃開心果香味。

開心果流心酥 $42 酥皮層層酥脆，內裏有開心果杏仁餡、大福皮、開心果吉士餡，面層加上開心果醬及開心果碎。 開心果流心酥切開即流心，滿滿開心果香。 小山園抹茶撻$28、濃厚朱古力撻$28 以牛油曲奇撻皮製成，咬下鬆化。抹茶味鮮明；朱古力撻加入竹炭粉製成撻，內餡是法國黑朱古力及伯爵茶。

小山園抹茶牛油曲奇撻

其他滋味酥點推介長條形的煙肉蘆筍酥及維也納香腸洋葱酥，後者配上自家煮的焦糖洋葱醬及芝士。以牛油曲奇撻製成的一系列甜撻及鹹批，甜撻有小山園抹茶撻及濃厚朱古力撻；鹹批有鴨胸南瓜、三文魚菠菜以及素食之選松露磨菇口味。
 

精選單品咖啡

至於手沖咖啡提供4款單一產地咖啡豆，會定期轉款，訪問當日有巴拿馬、哥倫比亞、埃塞俄比亞，後者採厭氧水洗處理法，帶有熱帶水果、桃茶、焦糖及果汁風味，用作特濃咖啡的基調，味道濃郁口感順滑。咖啡特飲Buffffff將冷萃咖啡混合茉莉花茶、柚子蜜、檸檬汁、話梅等，最後噴上青檸汁，酸甜味清新。

手沖咖啡提供4款單一產地咖啡豆，會定期轉款。 手沖哥倫比亞咖啡$80 帶車梨子、提子、酒桶風味。 White $45 取單一產地咖啡豆沖調，訪問當日有日曬埃塞俄比亞豆，淺度烘焙，散發果香。

3大濃度高級抹茶

Jessica曾赴日本研習抹茶製作，她精心挑選了3款不同濃淡度的日本高級抹茶，用傳統日式茶篩攪拌而成，分別有茶韻輕柔帶海苔風味的丸久小山園若竹、回甘味重的山政小山園松風，以及偏向奶油風味而質感豐盈的碧翠園天鼓。又有滿樓香的鳳凰單叢、冷萃桂花烏龍茶，難得飲品連茶品都講究有質素。
 

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日本高級抹茶用傳統日式茶篩攪拌而成。 店內設有8個座位。

Buffee

地址：灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心地下 G06-07 號舖
營業時間：星期一至五7am-6pm，星期六及日9am-6pm
備註：店內設有8個座位
 

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