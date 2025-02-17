由享樂烘焙創辦人Vincent夥拍Until Coffee以及The White Project創辦人Jessica，選址灣仔英皇集團中心打造全新bakery cafe「Buffee」，被網民譽為「港島區麵包天堂」，剛於2月16日開業，吸引一眾IGers率先打卡瘋狂洗版。 文、攝：Vera Gee



獨特創作Croffin 店名「Buffee」是指結合butter與coffee，主打以牛油製作的包點配咖啡。店內逾廿款高質麵包由享樂烘焙創辦人Vincent獨家設計，全部款式有別於享樂烘焙。其中最獨特是咖啡味牛角鬆餅Croffin，結合牛角酥的鬆化酥皮及鬆餅的鬆軟蛋糕口感，麵包體加入哥倫比亞日曬咖啡豆製作，中間釀了百利甜酒流心餡及黑朱古力醬，甘甜味平衡，配黑咖啡或牛奶咖啡都相襯。



注目開心果流心酥 另一亮點開心果流心酥，酥皮撻殼須要花長時間和心機製作，先將酥皮摺疊切條，再以橫紋方向覆蓋酥皮上，能使撻底置於室溫下更長時間都保持酥脆。撻殼焗後再加入開心果杏仁餡、大福皮和開心果吉士餡，面層鋪上開心果醬及開心果碎，滿口香濃開心果香味。

小山園抹茶牛油曲奇撻 其他滋味酥點推介長條形的煙肉蘆筍酥及維也納香腸洋葱酥，後者配上自家煮的焦糖洋葱醬及芝士。以牛油曲奇撻製成的一系列甜撻及鹹批，甜撻有小山園抹茶撻及濃厚朱古力撻；鹹批有鴨胸南瓜、三文魚菠菜以及素食之選松露磨菇口味。



精選單品咖啡 至於手沖咖啡提供4款單一產地咖啡豆，會定期轉款，訪問當日有巴拿馬、哥倫比亞、埃塞俄比亞，後者採厭氧水洗處理法，帶有熱帶水果、桃茶、焦糖及果汁風味，用作特濃咖啡的基調，味道濃郁口感順滑。咖啡特飲Buffffff將冷萃咖啡混合茉莉花茶、柚子蜜、檸檬汁、話梅等，最後噴上青檸汁，酸甜味清新。

3大濃度高級抹茶 Jessica曾赴日本研習抹茶製作，她精心挑選了3款不同濃淡度的日本高級抹茶，用傳統日式茶篩攪拌而成，分別有茶韻輕柔帶海苔風味的丸久小山園若竹、回甘味重的山政小山園松風，以及偏向奶油風味而質感豐盈的碧翠園天鼓。又有滿樓香的鳳凰單叢、冷萃桂花烏龍茶，難得飲品連茶品都講究有質素。



Buffee 地址：灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心地下 G06-07 號舖

營業時間：星期一至五7am-6pm，星期六及日9am-6pm

備註：店內設有8個座位

