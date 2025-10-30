新店關注組｜灣仔「一石二料」獨門日x川式炭火割烹季節料理

給合日本割烹與中華風料理的「一石二料」，憑獨門風格成為灣仔區注目新餐廳的焦點。午市餐單主攻壽司和食，晚市套餐更包羅割烹、懷石料理，部分菜式揉合四川烹調，模式本地罕見。

用傳統木器即刨鰹魚花 店內座位以互動開放式壽司吧枱為主，花卉圖案天花與椅子映襯雲石長枱，格調優雅流露氣派。吧枱後方設有透明玻璃窗熟食廚房，裝置一台備長炭燒爐，同時看到前方廚師主理刺身壽司，又看到後方廚師以炭火烤魚、用明火爐爆炒辣椒，場面甚為有趣。主廚李文翹累積15年精細料理經驗，精挑和歌山吞拿魚、神奈川八爪魚、靜岡番茄、京都水茄子入饌，並席前用傳統木器將原條鰹魚乾刨花，煮出金黃色澤的清澈高湯，提升旨味。

櫻花形態松葉蟹燒賣 餐單按照季節而定，秋冬必備蟹料理。清蒸新鮮北海道毛蟹拆肉後，連蟹膏放在蟹蓋內，再放上用了超過3小時製作的龍蝦汁寒天啫喱。奉上給客人時，以香水瓶噴上貴州茅台酒，添上一抹酒香，更提升蟹的鮮甜。如櫻花形態的松葉蟹燒賣，席前即包即蒸，用上新鮮莧菜萃取汁液揉製成燒賣皮，配京都黑醋與柑橘絲，托出蟹肉的鮮美，最後灑上鹹蛋黃碎添上鹹香。季節刺身如深海池魚配陳皮鹽、池魚細切伴蔥蓉、炙燒醋鯖魚，一次過可細嘗不同食法和風味；壽司飯赤醋酸味突出刺激胃口。

川汁配喜知次、自製青嵐抹茶麵 以備長炭火烤製的北海道喜知次，外層焦脆、魚肉嫩滑魚油豐腴。以鮮魚熬製魚湯調配酸辣汁，細膩詮釋新派酸菜魚的韻味 。用景德鎮瓷器盛載的椒麻風乳鴿，經過四十八小時熟成，凝聚深邃肉香。外皮香脆，內裡多汁；青花椒醬的麻感點亮味蕾。師傅手工揉製青嵐抹茶麵條，口感勁道，散發茶香甘韻。融合「川味三香」即花椒的麻、辣椒的烈、豆瓣醬的醇，製作辛香擔擔麵醬，與綿滑入口融化的海膽和諧相融。每道出品精緻，配合設計高雅精美的食具器皿，整場體驗充滿視覺與味覺的刺激，吸引客人不停打卡。