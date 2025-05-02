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生活
2025-05-02 17:00:00

新店關注組｜率先試深水埗一蔥味炸蛋蔥油餅 手工自製麵糰 雙蛋流心爆漿

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新店關注組｜率先試深水埗一蔥味炸蛋蔥油餅 手工自製麵糰 雙蛋流心爆漿

新店關注組｜率先試深水埗一蔥味炸蛋蔥油餅 手工自製麵糰 雙蛋流心爆漿

深水埗西九龍中心美食廣場人龍鬼佬意粉店隔鄰，有間專賣台式炸蛋蔥油餅，叫「一蔥味」的小食店進駐，昨日(5月1日)才開業。店主在舖內自製麵糰餅底，雞蛋即叫即炸，入口流心爆漿。記者今日一早開舖時走去試試！
 

使用中筋麵粉製作餅底，軟硬度適中。（飲食組攝) 店主阿聰每天在舖內搓製麵糰做餅底。（飲食組攝) 搓製麵糰後須放一晚發酵，使麵糰鬆軟。（飲食組攝) 炸蔥、餅、蛋均用芥花籽油製作。（飲食組攝)

靈感來自花蓮夜市人氣小吃

炸蛋蔥油餅有6款口味：原味、燒烤、蜜糖燒烤、鹹蛋黃、沙律醬、香辣味，每款$29。另加$3可追加雙蛋、芝士或泡菜。店主阿聰透露靈感來自台灣花蓮夜市排隊人氣小吃炸蛋蔥油餅，有感本地罕見，一於鑽研配方，自創新口味。他回舖前去街市買蔥，不要頭尾，只取中間翠綠較嫩部位，切成幼細後，炸時用勺一下一下淋滾油，原理像生炸脆皮雞，保持蔥粒色澤翠綠鮮嫩。他採用中筋麵粉搓揉麵糰，發酵一晚令麵糰產生鬆弛作用，翌日才壓薄成餅底，放進油鍋內炸至澎脹。炸好餅底後，再打蛋放油鍋內炸，炸至浮起成形便撈起，放在蔥油餅內。
 

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炸蛋選用大size的湖北蛋，蛋香濃重。（飲食組攝) 用勺一下一下將滾油淋向蔥粒炸，保持蔥粒色澤翠綠鮮嫩。 鹹蛋黃味炸蛋蔥油餅塗上鹹蛋黃醬後，再放上炸好的蔥粒，蔥幽香沒草青味。

柔韌餅底夾燶邊蛋

記者試了鹹蛋黃味和蜜糖燒烤味，蔥清香沒草青味；湖北蛋蛋香頗濃，蛋白邊位焦脆（俗稱燶邊)，轉雙蛋更加流心爆漿。餅底軟硬度適中，口感帶柔韌，食得出是自家製品。鹹蛋黃口味塗了鹹蛋黃醬，味道柔和不算濃；蜜糖燒烤味微甜。每咬一口餅底滲油，拿著餅的雙手手指都沾了多餘的油，極度邪惡！！懶注重健康的記者不敢吃罷成塊，只敢吃半塊。加上蛋黃流心，吃的時候絕對挑戰淑女儀態！提一提大家，來光顧最好帶備濕紙巾抹手。
 

炸蛋蔥油餅（蜜糖燒烤味）$29，加芝士及改雙蛋另加$6 芝士融化；加上雙蛋流心爆漿邪惡度也double，食一個感到油膩。（飲食組攝) 炸蛋蔥油餅（鹹蛋黃味)$29 鹹蛋黃味柔和，蔥與蛋香相對較明顯突出；餅底柔軟中帶天然韌性，食得出是自家製品。（飲食組攝) 炸蛋蔥油餅加泡菜$32（飲食組攝) 自製凍奶茶及凍檸檬茶 跟餐$8（飲食組攝) 小店設有幾個座位。（飲食組攝)

一蔥味炸蛋蔥油餅

地址:深水埗欽州街37號西九龍中心6樓美食廣場6FC51-53號舖
營業時間：11am-10pm
 

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