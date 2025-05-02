新店關注組｜率先試深水埗一蔥味炸蛋蔥油餅 手工自製麵糰 雙蛋流心爆漿

深水埗西九龍中心美食廣場人龍鬼佬意粉店隔鄰，有間專賣台式炸蛋蔥油餅，叫「一蔥味」的小食店進駐，昨日(5月1日)才開業。店主在舖內自製麵糰餅底，雞蛋即叫即炸，入口流心爆漿。記者今日一早開舖時走去試試！



靈感來自花蓮夜市人氣小吃 炸蛋蔥油餅有6款口味：原味、燒烤、蜜糖燒烤、鹹蛋黃、沙律醬、香辣味，每款$29。另加$3可追加雙蛋、芝士或泡菜。店主阿聰透露靈感來自台灣花蓮夜市排隊人氣小吃炸蛋蔥油餅，有感本地罕見，一於鑽研配方，自創新口味。他回舖前去街市買蔥，不要頭尾，只取中間翠綠較嫩部位，切成幼細後，炸時用勺一下一下淋滾油，原理像生炸脆皮雞，保持蔥粒色澤翠綠鮮嫩。他採用中筋麵粉搓揉麵糰，發酵一晚令麵糰產生鬆弛作用，翌日才壓薄成餅底，放進油鍋內炸至澎脹。炸好餅底後，再打蛋放油鍋內炸，炸至浮起成形便撈起，放在蔥油餅內。



柔韌餅底夾燶邊蛋 記者試了鹹蛋黃味和蜜糖燒烤味，蔥清香沒草青味；湖北蛋蛋香頗濃，蛋白邊位焦脆（俗稱燶邊)，轉雙蛋更加流心爆漿。餅底軟硬度適中，口感帶柔韌，食得出是自家製品。鹹蛋黃口味塗了鹹蛋黃醬，味道柔和不算濃；蜜糖燒烤味微甜。每咬一口餅底滲油，拿著餅的雙手手指都沾了多餘的油，極度邪惡！！懶注重健康的記者不敢吃罷成塊，只敢吃半塊。加上蛋黃流心，吃的時候絕對挑戰淑女儀態！提一提大家，來光顧最好帶備濕紙巾抹手。

