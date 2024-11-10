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2024-11-10 12:00:00

新店關注組｜瑞士運動品牌On預告11月下旬再開第二分店 Zendaya、費達拿都是粉絲！

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新店關注組｜瑞士運動品牌On預告11月下旬再開第二分店 Zendaya、費達拿都是粉絲！

新店關注組｜瑞士運動品牌On預告11月下旬再開第二分店 Zendaya、費達拿都是粉絲！

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瑞士運動品牌On早前在中環開旗艦店，旋即引起各界注目，品牌預告將於本年11月下旬在金鐘太古廣場開設全港第二間專門店。品牌更與「Z 世代代表」、荷里活著名演員Zendaya合作新篇章，一同探索運動力量。

On於6月宣布Zendaya成為品牌全球合作伙伴，品牌最近發放全新宣傳影片。

On於6月宣布Zendaya成為品牌全球合作伙伴，品牌最近發放全新宣傳影片。

On於本年6月宣布荷里活著名演員Zendaya成為品牌全球合作伙伴，品牌最近發放Zendaya的全新宣傳影片，以On品牌發源地瑞士阿爾卑斯山為背景，分享她如何透過人際互動等多種「動起來」的方式，包括如何敢於告別自己既有的生活習慣，嘗試全新的運動方式，解鎖個人體驗，Zendaya於影片中穿上On 2024秋冬Cloudtilt休閒運動鞋，即日起於On中環旗艦店發售。

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Zendaya的全新宣傳影片，以On發源地瑞士阿爾卑斯山為背景。 Zendaya的全新宣傳影片，以On發源地瑞士阿爾卑斯山為背景。 Zendaya的全新宣傳影片，以On發源地瑞士阿爾卑斯山為背景。

On Cloudtilt休閒運動鞋

Cloudtilt系列為On休閒系列當中首雙使用CloudTec Phase中底科技的鞋款，提供柔軟緩衝和強大回彈。鞋面採用高性能網布和織物材質，由100%再生聚酯纖維製成，可保持雙足乾爽舒適，同時搭載Helion超輕泡棉，帶來極致緩震效果，貫徹CloudTec創新技術，提供有如行走於雲上的舒適感。

Cloudtilt 男女同款經典黑白配色 $1,390

Cloudtilt 男女同款經典黑白配色 $1,390

On 香港旗艦店

店舖地址：中環皇后大道中 80 H Queen's

營業時間：上午 10:00 晚上 10:00

店舖電話：2630 5973

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