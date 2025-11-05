新店關注組｜米芝蓮二星廚劉韻棋打造滇黔菜海景小酒館「吱喳小館」

米芝蓮二星名廚劉韻棋（Vicky Lau）繼法國餐廳Tate Dining Room、大豆主題Mora後，再下一城，與本地餐飲集團Leading Nation合作，進軍尖沙咀最新的金普頓酒店開設中式小酒館「吱喳小館」JIJA by Vicky Lau。菜式以雲南及貴州地區為靈感，融合現代茶館和悠閒小酒館的歡樂氛圍。
親身遊歷雲南取經
室內設計融入雲南山脈元素以及苗族傳統刺繡織布，襯托優雅茶燈，結合中國工藝與現代感。敞大的落地玻璃引入充足自然光，可飽覽海景、城市與獅子山的壯麗景致。焦點之一「醃菜牆」展示出自家醃漬的蔬菜。店名「吱喳小館」源自本地俚語「吱吱喳喳」，寓意大家相聚一起時的歡樂交談聲。
Vicky曾親身遊歷雲南食材原產地及菜市場，發掘當地豐富多樣的優質產物及罕見蔬菜，啟發她運用野生菇菌、醃製肉品、芝士與水果入饌，創作健康又美味、不失個性的舒心料理，展現雲南及貴州純樸而充滿活力的烹飪風格。
菜式少油沒味精
在Vicky的指導下，廚房由獲得「新星主廚獎」的主廚Sean Yuen掌舵，他曾於Dolos及Hue Dining Room等餐廳磨練廚藝。他將以創新手法演繹清新酸辣略帶麻勁、既質樸又精緻的滇黔風味菜譜，以少油方式烹調，不下味精。招牌菜涼拌季節菇菌配青瓜，混合時令與醃製菇菌，包括珍貴松茸與羊肚菌，以微辣的薑蒜醬汁拌勻，襯托出菌香。普洱茶燻泰安雞選用三黃雞，以普洱茶葉輕輕煙熏，肉質鮮嫩，吸收了淡淡雲南普洱茶香。他們更會自製菇菌香腸配雲南土豆，大部分菜式都相當獨特！
時令家常風味
家常風味的脆哨野蔥炒飯，羊脂米以豬油炒香，再加入洋蔥、薑與醬油，香氣撲鼻，體現出當地人民對鹹香風味的熱愛，以及物盡其用的惜食態度。鑊氣炒時令素菜著重展現簡單食材原始之美，用鹹香的醃菜膏爆炒瓜莖、菰米等優質本地蔬菜，替蔬菜增添深層鮮味。而韭菜菌彩小炒皇則加入蝦米、魷魚及辣椒，帶出鹹香與煙熏辣味。
中法式創意甜品
中法式創意甜品由甜品主廚Victor Hung主理，他曾任職於三星米芝蓮法國餐廳 L’Atelier de Joel Robuchon、Salisterra等，創作了朱古力舒芙蕾撻配花椒朱古力醬、雲南巴黎七彩花生布雷斯特配花生忌廉及烤花生。待開業稍後會推出下午茶套餐，有齊新店各款甜品的迷你版本，並配搭中國茗茶。
除了一系列茗茶之外，也精心挑選超過150款的酒單，涵蓋中國頂尖酒區、雲南、法國及其他國際酒區的葡萄酒，配搭各款菜式。
吱喳小館 JIJA by Vicky Lau
地址：尖沙咀中間道11號金普頓酒店15樓
電話：3501-8555
營業時間：
星期日至四：
午餐 12:00 - 15:00（最後點餐時間 14:30）
晚餐 18:00 起（最後點餐時間 21:00）
星期五至六：
午餐 12:00 - 15:00（最後點餐時間 14:30）
晚餐 18:00 起（最後點餐時間 21:30）
備註：現正試業階段接受訂位，將於11月18日正式開幕。
網站：https://www.jijarestaurant.com/