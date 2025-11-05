新店關注組｜米芝蓮二星廚劉韻棋打造滇黔菜海景小酒館「吱喳小館」

米芝蓮二星名廚劉韻棋（Vicky Lau）繼法國餐廳Tate Dining Room、大豆主題Mora後，再下一城，與本地餐飲集團Leading Nation合作，進軍尖沙咀最新的金普頓酒店開設中式小酒館「吱喳小館」JIJA by Vicky Lau。菜式以雲南及貴州地區為靈感，融合現代茶館和悠閒小酒館的歡樂氛圍。

親身遊歷雲南取經

室內設計融入雲南山脈元素以及苗族傳統刺繡織布，襯托優雅茶燈，結合中國工藝與現代感。敞大的落地玻璃引入充足自然光，可飽覽海景、城市與獅子山的壯麗景致。焦點之一「醃菜牆」展示出自家醃漬的蔬菜。店名「吱喳小館」源自本地俚語「吱吱喳喳」，寓意大家相聚一起時的歡樂交談聲。

Vicky曾親身遊歷雲南食材原產地及菜市場，發掘當地豐富多樣的優質產物及罕見蔬菜，啟發她運用野生菇菌、醃製肉品、芝士與水果入饌，創作健康又美味、不失個性的舒心料理，展現雲南及貴州純樸而充滿活力的烹飪風格。

