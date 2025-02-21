新店關注組｜米芝蓮星級法廚開輕鬆巴黎風餐廳「LALA」獨門燒雞俘虜捧場客

米芝蓮星級法國菜餐廳Louise前法籍大廚Franckelie Laloum，夥拍同鄉拍擋Michael Larkin，以二人姓名的開首字母「LALA」，在中環擺花街開設巴黎風情、輕鬆格調的餐廳，炮製獨門風格現代法國料理。 文 :Vera Gee 攝：吳康琦

摘星廚途遍及上海日本 法籍大廚Franckelie與法籍拍擋Michael都是自小受家族經營的餐廳所薰陶。Franckelie師承三星米芝蓮餐廳「Maison Pic」名廚Anne-Sophie Pic，繼而於上海香格里拉酒店的「Jade on 36」擔任主廚期間，餐廳入選「亞洲50最佳餐廳」，並榮獲2013年「上海最佳酒店餐廳」殊榮。後來效力東京麗思卡爾頓酒店的「Azure 45」，帶領餐廳首奪米芝蓮星。到2019年與名廚好友Julien Royer在港共同打造「Louise」餐廳，開業6個月便摘下首顆米芝蓮星，並連續5年蟬聯。 拍擋Michael也有多年管理營運世界級名廚獲獎餐廳的經驗，包括「Ando」，又跟合夥人創立獲選亞洲最佳酒吧第56名的「Quality Goods Club」。兩位今次一起合作開餐廳連酒吧，自然成為大家的注目焦點。

頂級柔嫩 法國小牛胸腺 廿多年的廚師路讓Franckelie與食材供應商建立良好關係，對方會專誠為他留起上乘優質時令材料，連本地法國餐廳甚少見的Sweetbread(法國小牛胸腺)，他拿到最頂級的。小牛胸腺水煮10秒後去衣，切小件，蘸上薄薄的麵粉輕煎，質感十分柔滑。伴上羊肚菌、時令菇菌及干邑白酒忌廉汁製作酥皮餡餅，餡餅輕盈酥化，味道出色。

No.1 口碑烤雞配昆布高湯飯 餐廳No.1名菜烤雞數年前經過多輪盲測，最終挑選元朗的黃油雞，取其脂肪比例完美，肉質細膩。製作過程須花上四天，結合了中式技巧。先將全雞醃製過夜均勻入味；蒸雞後經過風乾，令雞皮形成薄脆；最後烤香散發刺激食慾的香氣，雞肉每個部位都嫩滑鎖著肉汁，雞味純厚。淋上以雞骨熬煮一天的雞汁精華，猶如滴雞精般濃縮，滿載鮮味。吃這道烤雞一定要追加日本新潟縣越光米，米粒飽滿柔軟。用昆布高湯煮飯，吸飽高湯的鮮甜，美味得欲罷不能。

現代風格緣於追求進步 第一次來不妨考慮6道菜「分享嘗味菜單」($888位)， 可吃勻上述簽名菜，還有海螯蝦伴牛油果及雞尾汁、柑橘刁草油醃油甘魚以及與大廚昔日合作的甜品女廚Natalie Leung主理的法式甜品，如大廚至愛的南法聖特羅佩泡芙、地道的巴黎泡芙圈。 大廚集三國廚藝之大成締造出現代風格，然而創作的菜式簡約平實不浮誇，「我的廚師路不能固步自封，吸收中國和日本的廚藝技巧令自己進步提升。我們的法國菜不是fine dining，而是輕鬆親切，純粹想表達食物原本的味道，我做每一道菜加入了我的愛呢！」熱情幽默的Franckelie說。

LALA 地址：中環擺花街 29 號

電話：2506 0990 / WhatsApp 5200 3915

營業時間：12nn-11pm(星期二休息)

