新店關注組｜粵式素菜點心館緻素坊銅鑼灣開分店 必食秘製鮮黃耳扒+香辣水煮魚

GiGi梁詠琪也捧場的尖沙咀粵式素菜館緻素坊，在銅鑼灣京都廣場開設分店，繼續供應甚得素友歡心的素點心、精緻粵菜及惹味川菜，貫徹用天然食材手工炮製每一道素菜。

以菇菌代替加工品 銅鑼灣新店裝潢風格與尖沙咀店相若，簡約設計，採用明亮色彩映襯。行政總廚兼聯合創辦人葉思志師傅對廚藝滿腔熱忱，會站在不同人士的角度構思素菜如何滋味能吸引普羅大眾，不單精心挑選各種菇菌代替現成加工素食入饌，更會結合創新摩登手法演繹傳統點心、粵菜及川菜。



點心多選擇 午市點心選擇特別多，款式與一般酒樓差不多，有香菇燒賣、素翅灌湯小籠包、筍尖蝦餃皇、雪山叉燒包、蘿蔔絲酥餅、春風得意腸、原隻椰皇燉桃膠。工序複雜的片皮鴨、秘製叉燒都是花心機手工製作，叉燒用小麥麵筋，以自製素食叉燒醬醃製後，再以多種茶葉煙燻，造出傳神的焦香風味。



川菜鍋物俱全 新推出如意鮮黃耳扒，鮮嫩黃耳配上自家調配的醇厚醬汁，原本清淡的黃耳也變得更可口。喜歡川菜的客人不妨點選秘製水煮魚，以薄片杏鮑菇仿傚魚肉的質感，並與四種菇菌、四川進口香料和辣椒燉煮，湯底香辣濃郁。又有酸菜魚、山珍酸辣粉、川式擔擔淮山麵。鍋物如菇菌製作的胡椒豬肚煲，夠晒暖笠笠！整體菜單的素食味道精彩不寡。



緻素坊 地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場4樓全層

電話：2366 9223 / 2366 9138

營業時間：上午11時至下午4時；晚上6時至10時

