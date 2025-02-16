新店關注組｜紅磡海景泰國風情餐廳O’Thai 超過30年經驗泰廚坐鎮

位於紅磡海濱的全新泰國餐廳O’Thai，與同集團地中海餐廳The Bayside為鄰，共享戶外用餐區飽覽海景，將繽紛的泰國街頭風味帶來，享受非一般的海濱用餐體驗。



現代手法演繹經典泰國風味 來自泰國的大廚Wijannarongk Kunchit (人稱Amoo)，是米芝蓮必比登推介的Namo Thai前大廚，在行內擁有超過30年豐富經驗，擅長以現代手法演繹地道經典泰國風味，將泰式街頭美食融入創意元素，賣相精緻。小吃離不開香脆的泰式炸蝦餅配甜梅子醬及清新香酸的柚子沙律；燒豬頸肉配辣羅望子醬將街頭小食升級，選取伊比利亞豬肉入饌，充滿肉香；九層塔辣炒雞肉碎配香脆煎蛋香氣四溢。



咖哩配蟹肉/慢煮熟成和牛 泰菜重香料，傳統泰國冬蔭功湯酸勁十足；香濃惹味的咖喱更有多款不同配搭，如蟹肉忌廉咖哩配香脆長棍法包、慢煮熟成和牛配紅咖喱、青咖喱大蝦或青咖喱田園時蔬。貼心之處在於為素食者備有一系列經典風味素菜，如香濃的九層塔炒豆腐，素菜也香口滋味。

吃勻兩間餐廳招牌菜 坐在由國際知名建築師Hernan Zanghellini匠心設計的泰國風情餐廳裡享受泰菜，也可柯打姊妹餐廳The Bayside的地中海菜，味蕾可同一時間探索兩地世界。 O’Thai

地址：紅磡德豐街18號黃埔花園地下G1號舖

電話：2123 2177

營業時間：中午12時至下午3時；晚上6時至11時