蜜雪冰城上年12月在港開設第1間分店，不足1年迅速擴張，即將開幕的元朗店將成為蜜雪冰城在港第8間分店，亦是蜜雪冰城首度進駐大西北。同為內地茶飲連鎖品牌的「茶醉桃溪」早前低調在西營盤開業，以買一送一的開幕優惠吸客。