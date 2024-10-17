蜜雪冰城上年12月在港開設第1間分店，不足1年迅速擴張，即將開幕的元朗店將成為蜜雪冰城在港第8間分店，亦是蜜雪冰城首度進駐大西北。同為內地茶飲連鎖品牌的「茶醉桃溪」早前低調在西營盤開業，以買一送一的開幕優惠吸客。
蜜雪冰城首攻大西北 元朗開新店
蜜雪冰城上年年尾攻港後受到不少人追捧，周末時不時大排長龍，現首次進駐大西北，於元朗開設新分店。蜜雪冰城在港開業不夠1年已經多處插旗，繼旺角首店後，荃灣及石門相繼開店。
蜜雪冰城香港分店地址:
1. 石門分店（沙田石門京瑞廣場一期地下5號舖）
2.尖沙咀分店（尖沙咀彌敦道23至33號良士大廈C1A地舖）
3.旺角分店（旺角彌敦道636號銀行中心地舖）
4.銅鑼灣分店（銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地舖）
5.沙田分店（沙田好運中心3樓3113號舖）
6.荃灣分店（荃灣如心廣場二期1樓101A號舖）
7.佐敦分店（佐敦彌敦道立信大廈地下4、5號舖）
茶飲品牌「茶醉桃溪」西營盤低調開業
內地另一連鎖茶飲品牌「茶醉桃溪」於9月30日西營盤低調開業，現推出開幕優惠買一送一吸客。品牌主打新中式國風茶飲，推出浮沫、忌廉雪頂等系列飲品，最平$28就可以買到一杯飲品。
地址：西環西營盤德輔道西294號寶立閣地舖