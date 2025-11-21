新店關注組｜連續11年米芝蓮一星上海菜開副線 蘇浙小品親民價套餐$108起

來自上海的「蘇浙滙」由2013年至2023年間，連續11年榮獲米芝蓮一星殊榮，其延伸品牌「蘇浙小品」走親民價創新精緻路線，進駐山頂，將於11月27日正式開業。現在起更推出多重開業優惠，惠顧即送甜品！

新店以「味遊江南．輕享精緻」為理念，結合淮揚菜與本幫菜的精髓，以現代手法演繹江南佳餚。招牌菜推介招牌江南刈包拼盤，餡料可選油潤惹味的回鍋肉、香氣四溢的京蔥爆牛肉及清新爽口的雞絲青瓜，佐以經典老壇酸菜、芝麻醬及酸蘿蔔。客人可自由搭配以上材料配鬆軟的刈包。另一創新之作麻婆豆腐鯛魚片配蝦籽蝦乾蔥油拌麵，嫩滑鯛魚片與川香麻婆豆腐很匹配，彈牙麵條鋪上蝦子和蝦乾，更添香口。

三色雜錦小籠包

特色作如上海三色雜錦小籠包，分別以白、綠、紅三種色澤示人，餡料有經典原味、素菜及麻辣。外皮薄如蟬翼，豬肉餡鎖著鮮味的肉汁。開胃之選招牌冷盤五小福，包括酒香撲鼻的紹興醉雞、鮮甜彈牙的招牌素鮑魚、清爽微辛的魯拌黑白雲耳、酸甜的冰梅車厘茄以及麻辣鮮香的川味扭紋有機小黃瓜。

創意雞尾酒

餐廳設計了一系列中式傳統與現代調酒美學的雞尾酒及創意無酒精特調飲品，以花卉為靈感的玫瑰氣泡雞尾酒「玫瑰綻放」，以中式玫瑰露及曲酒為基底，加入蘋果汁、檸檬汁、玫瑰糖漿及氣泡水，既有中式酒香，也有玫瑰的浪漫香氣。「雲霄藍夢」即雲頂薰衣草雞尾酒，營造夢幻藍色視覺效果，呼應山頂雲霄景觀，滿足客人打卡慾。養生茶飲可選紅棗龍眼氣泡飲或奶蓋桂花雪梨冰茶。

