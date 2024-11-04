新店關注組｜金鐘懷舊港風餐廳Ying’nSocial開業！主打港式fusion菜 Happy Hour $60起免費任食佐酒小吃

懷舊港風餐廳Ying’nSocial近日在金鐘正式開業！餐廳主打港式fusion菜，透過朝啡夕酒的營運模式為大家帶來一系列全新的餐飲體驗。午市套餐菜式創意十足，包括凱撒沙律配豆豉鯪魚醬、香烤盲鰽魚柳配米仔粉、黑椒牛柳絲炒意粉等，頗有驚喜，附近打工仔午餐一於去試下！

金鐘Ying’nSocial開業 必試豐富午市套餐

Ying’nSocial午市套餐由 $128起，當中包括一款主菜、是日餐湯、新鮮自助沙律吧以及特色飲品，份量十足。菜式均融合了港式美食和不同國家的料理精粹，包括凱撒沙律配豆豉鯪魚醬、香烤盲鰽魚柳配米仔粉、黑椒牛柳絲炒意粉等。必試凱撒沙律配豆豉鯪魚醬加巴馬臣芝士豆豉鯪魚醬，將經典沙律配搭港式豆豉鹹香，意外地配襯！還有香烤盲鰽魚柳配米仔粉，XO奶油醬魚柳外皮微脆，肉質鮮嫩，搭配吸收了海鮮精粹的米仔粉，特製的XO奶油醬開胃濃郁，整道菜式香濃美味。