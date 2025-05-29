新店關注組｜銅鑼灣驚喜日韓Fusion菜居酒屋「夜蝶」$108起食紅蝦紫菜夾餅/甘苔紫菜包飯

到日本旅行時，不時會發現不少高質餐廳總是隱身在大廈中，靠口碑相傳，只能當地人才懂門路，而近日在銅鑼灣永光中心16樓新開業的居酒屋「夜蝶」就是這類驚喜小店。「夜蝶」主打摩登日韓融合菜，由Kevin Lam 及 Arnold Tse共同主理，兩位經驗豐富，同樣曾在多間本地人氣名店任職，擅長亞洲菜系，今次兩人聯手更特別為大家將傳統日韓菜系融合，加入西餐擺盤，每一道菜都精緻得讓人不禁要為它默默按下快門。



餐廳裝修以日本居酒屋設計，一張開放式長枱可以近距離欣賞廚師功架，上菜時廚師會與食客互動加流，深化味蕾印象。餐牌以花、果、茶、酒作主題，超過30款菜式，包羅前菜、刺身、燒物、主菜及佐酒小吃，結合兩位廚師多年來的廚藝精髓。這店食物選材誠意十足，例如刺身特別挑選深海池魚、蜜柑鯛、間八及拖羅，用上西式 Carpaccio 的形式炮製，按魚肉特色以不同酸甜度的水果混入醬油及高湯調成醬汁，使其層次更豐富。