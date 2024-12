12 月 5 日至 12 月 8 日: WAKE UP 及 WAKE UP Bistro 連續 4 天於下午 1 時 30 分至 2 時 30 分免費派發選用 Arabica 高山豆製作的深度烘焙咖啡。數量有限,送完即止。

