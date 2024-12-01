咖啡店WAKE UP第3間分店正式進駐沙田科學園，分店以露營風作為主題，更伴隨指定餐飲提供露營餐具及裝飾，感受非一般餐飲體驗。除了不同時段供應咖啡、紅白餐酒、雞尾酒外，科學園店更會引入人氣的原漿啤酒！開業期間更有多重優惠及聖誕預訂優惠，即睇詳請。
精選推介
WAKE UP在不同時段為大家提供美味佳餚，以朝啡夕酒及精緻的美食吸引食客。
餐廳皇牌有芝士焗豬扒飯，番茄跟芝士相融，交織出美味可口的醬汁締造獨一無二的皇牌芝士焗豬扒飯！豬扒肉汁香濃，配襯秘製醬汁和炒飯，一試難忘。另外大推秘製香草即烤原隻無激素燒春雞，春雞經烤焗後，豐沛的肉汁完美封鎖在肉質中，外香內嫩的質感令人食指大動。店內的咖啡亦非常高質，選用Arabica高山豆製作深度烘焙咖啡，風味別具層次，慢慢喚醒你的味蕾。
沙田科學園分店以露營風作為主題，透過餐廳的落地大玻璃放眼望去，便能欣賞優美的湖色景緻與沙田的清幽，伴隨指定餐飲提供露營餐具及裝飾。餐廳內部同時以滑板作為裝飾，貼合科學園與吐露港沿岸單車徑的運動氛圍，增添生活的精緻感。
多重開業優惠及聖誕預訂優惠
WAKE UP科學園店新張期間即日起至12月4日，顧客惠顧所有分店堂食升級或單點咖啡即送精美曲奇外，WAKE UP與姊妹餐廳WAKE UP Bistro亦推出多重優惠！
咖啡優惠
- 12月5日至12月8日：WAKE UP及WAKE UP Bistro連續4天於下午1時30分至2時30分免費派發選用Arabica高山豆製作的深度烘焙咖啡。數量有限，送完即止。
- 12月20日至12月26日：首20位於任何時段在WAKE UP或WAKE UP Bistro，以正價惠顧堂食單點咖啡系列的顧客，即可以優惠碼「WakeUp_3rdshop」免費獲贈WAKE UP沙漏The Best 5 Mins，讓你可以細味咖啡為你帶來最精緻又放鬆的5分鐘。
午市低至半價$48起
- 即日起至12月6日：凡於午市時段堂食或外賣惠顧WAKE UP或WAKE UP Bistro，即可以HK$48享用指定皇牌TIME to Bake皇牌鮮茄芝士焗豬扒飯（原價HK$78）連飲品一份。
- 12月9日至12月13日：凡於午市時段堂食惠顧WAKE UP或WAKE UP Bistro，即可以HK$78享用安格斯和牛漢堡配薯條（原價HK$128）連飲品一份，每日限量30份。
- 12月16日至12月20日：凡於午市時段堂食惠顧WAKE UP或WAKE UP Bistro，即可以半價享用卡邦尼意粉（原價HK$98）。
晚市低至1.9折起
- 12月5日至12月8日：凡於晚市時段堂食惠顧WAKE UP或WAKE UP Bistro，2人同行並出示優惠碼「WakeUp_3rdshop」即可以優惠價HK$30，以1.9折勁量級優惠享用無激素烤春雞一份（原價$158）。
- 12月12日至12月15日：凡於晚市時段堂食惠顧WAKE UP，2人同行並出示優惠碼「WakeUp_3rdshop」即可以半價享用Chill松露蘭王蛋芝士和牛漢堡（原價HK$138），或安格斯燒烤汁和牛漢堡配三色薯條套餐（原價HK$128）一份。
- 12月19日至12月22日：凡於晚市時段堂食惠顧WAKE UP或WAKE UP Bistro，４人同行並出示優惠碼「WakeUp_3rdshop」，即可以半價享用燒伊比利亞有骨黑毛豬鞍(260g)配薯菜（原價HK$268）一份。
- 12月20日至2025年1月1日：凡於2024年12月19日或之前致電WAKE UP或WAKE UP Bistro預訂座位及指定節日晚市套餐，每桌將隨機獲贈精選氣泡酒、紅酒或白酒一支。