新店關注組｜韓國過江龍SAMSAM旺角新店登場！必試招牌麻辣薯仔脊骨湯＋三三烤肉

超人氣過江龍韓國菜SAMSAM自去年於尖沙咀開業後，一直人氣高企，排隊人龍不斷，可謂一位難求！不過最近餐廳就在旺角瓊華中心開設新分店，走韓式復古風，空間感十足，同樣可以吃到招牌麻辣薯仔脊骨湯、三三烤肉、蕃茄羅勒燉豬脊骨等菜式，各位以後想品嚐正宗韓國料理時又多個選擇！

人氣韓菜登陸旺角瓊華中心！ SAMSAM主打韓國國民美食—薯仔脊骨湯和韓式烤肉，新店由總店原班底主理，水準同樣高質。新店必試麻辣薯仔脊骨湯，是韓廚團隊特別為嗜辣港人所推出的麻辣口味，濃郁的豬骨湯底、韓式特調辣醬以及港式麻辣融合於一鍋，吃起來陣陣麻香，辣得過癮！

還有結合日本壽喜燒及韓式烤肉的烤牛肉蔥絲鍋，特別選用上等韓牛，牛味更濃郁。店員會先將上等韓牛於鐵鍋中烤到半熟逼出肉汁，再加上以肉骨熬製的濃縮高湯作為醬料，肉香滿溢。在鍋邊放上金菇、杏鮑菇、雪耳等配料增添口感，最後以韓式手打麵條、雞蛋和大量蔥絲作結，非常豐富。

最後當然不少得招牌三三烤肉，嚴選優質韓國產肉品，肥瘦相間的豬五花以及上等牛肉搭配獨家醬料，在烤盤上滋滋作響，散發出誘人香味。肉質外焦內嫩，以清爽的生菜包裹着自家製泡菜、蒜片、蘿蔔片等配料一口咬下去，豐富口感在舌尖上爆發。另外亦有經典菜式如招牌辣味薯仔脊骨湯、水冷麵、香煎韓豚肉片、韮菜豬肉湯飯、韓式拌飯等，絕對大滿足！



SAMSAM三三骨肉 삼삼뼈국

旺角店

地址：旺角彌敦道628號瓊華中心7樓營業時間：星期一至日 11:00-23:00

查詢或訂座：+852 9221 7200 尖沙咀店

地址：尖沙咀金巴利道55號

營業時間：星期一至日 12:00-14:30、17:00-23:00

查詢或訂座：+852 9737 1656