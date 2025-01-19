新店關注組｜香港JOËL ROBUCHON師弟！金獎廚師主理BAKERY BY THE GRAND｜自家培育超過20年酸種烘焙包點

灣仔注目多元烘焙概念店BAKERY BY THE GRAND，由兩位奪得廚藝比賽金獎的主廚Derek Sit及甜點主廚Simon Tsang主理。品牌背景強勁，餐飲集團旗下有米芝蓮三星法國餐廳 JOËL ROBUCHON HONG KONG，彼此共用集團自家精心培育超過20年的酸種，再配合不同配方及發酵時間，突顯烘焙包點的獨特風味。 文：Vera Gee

BAKERY BY THE GRAND與同一餐飲集團的米芝蓮三星法國餐廳 JOËL ROBUCHON HONG KONG共用酸種烘焙包點。

蜜蜂造型牛角包 各式人手製作烘焙美點每日新鮮出爐，特別推介玩味的煙囪捲，以特製酵母麵團製作，揉成長條裹著木條，均勻撒上幼糖，再烘烤成螺旋形狀。風味結合甜甜圈和西班牙油條，有肉桂原味、榛子醬、花生、蜜糖、純素5款口味可選。蜜蜂造型牛角包以品牌吉祥物蜂Bee為靈感，黑黃相間層次分明，加入屢獲大獎的本地養蜂場蜂巢所提取的天然沒加工蜂蜜，甜蜜味天然。 每日限量發售的中東風開心果牛角包，內餡混合濃郁香滑的開心果醬與中東香脆細絲狀小麥麵條，表面撒上開心果碎，每一啖都充滿堅果的香濃酥脆。不可錯過的還有原味及朱古力酥皮蛋撻！

糕點金獎芒果青檸瑪格烈特 甜點主廚 Simon Tsang曾效力JW萬豪酒店、港島香格里拉酒店以及米芝蓮二星餐廳 L'Envol，贏得兩屆全球糕點廚師挑戰賽金牌，2023年憑甜品無酒精芒果青檸瑪格烈特奪金，以香水檸檬泡沫、芒果茶慕斯、新鮮芒果、手指青檸及金寶脆脆組成，外層由馬達加斯加雲呢拿慕斯製成，精緻充滿層次感。大家都可以嘗試到！ 巴斯克芝士蛋糕有多款口味：西西里開心果，本地蜂蜜、馬達加斯加雲呢拿、法芙娜黑朱古力、北海道南瓜、日本丸久小山園青嵐抹茶、日本九鬼芝麻，每款口味都吸引！

至尊金獎威靈頓乳鴿卷 主理多款創意主菜的主廚Derek Sit ，曾擔任 LE SALON DE THÉ DE JOËL ROBUCHON 的副主廚，曾代表香港參加多項頂級國際烹飪大賽，獲得多項榮譽。其創作的威靈頓乳鴿卷，於「名廚之最大賞廚藝比賽」中榮獲至尊金獎。用上自家製酥皮包裹已去骨的28天「頂鴿」胸，鴿肉細嫩，外層酥脆散發牛油香。醬汁以乳鴿骨烤香後，再加入時令蔬菜熬製而成，香濃滋味。

支持環保可持續發展 品牌精心挑選食材，支持可持續發展理念，考慮社會責任和永續實踐，與利用水耕AI物聯網技術的本地農場Full Nature Farms合作，採用不含農藥和重金屬的優質蔬菜。亦優先考慮動物福利，使用非籠養雞蛋和來自本地養蜂場直接從蜂巢提取的蜂蜜，不經任何額外加工，共同推動城市養蜂及蜜蜂保育。餐牌封面亦選用環保可再生之紙造皮，更耐用、抗污、防水，減少更換頻率，從而節省原材料和生產資源。

自家烘焙咖啡 店內結合自家咖啡品牌COFFEE BY THE GRAND，設有咖啡烘焙房，自家拼配並精選來自世界各地咖啡豆，打造自家風味咖啡，有展現香港特色的「日之香港」和「夜之香港」咖啡豆，更有細膩豐富的酒香咖啡「蜂Bee」。