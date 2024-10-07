新店關注組｜10月港九新店推介！肉肉大米和牛漢堡排登陸沙田 米芝蓮必比登推介「船記」搬新舖

10月新店推介！踏入「食慾之季」為大家介紹港九多間人氣新店，最有話題性的餐廳非「肉肉大米」莫屬，品牌被譽為「挽肉と米勁敵」，開業後一直備受關注；而餐廳連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》的粵菜食府「船記」近日亦搬新舖。下文即睇10月新店懶人包！

10月新店｜米芝蓮必比登推介「船記」搬新舖

人氣粵菜食府「船記」近日搬遷至灣仔合和中心新址，餐廳連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》，吸引不少食客捧場。新址佔地逾 6,000 平方呎，店舖面積為舊址的一倍，更帶來一系列延承粵菜傳統的全新菜餚，包括順德花膠絲魚雲羹、龍井茶香蝦、鳳脂乳鴿煲仔飯等，盡顯廚藝團隊功架。

船記

地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 6 樓

營業時間：上午 11 時至下午 3 時 45 分及晚上 6 時至 11 時

電話：2893 9688