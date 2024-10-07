新店關注組｜10月港九新店推介！肉肉大米和牛漢堡排登陸沙田 米芝蓮必比登推介「船記」搬新舖

10月新店推介！踏入「食慾之季」為大家介紹港九多間人氣新店，最有話題性的餐廳非「肉肉大米」莫屬，品牌被譽為「挽肉と米勁敵」，開業後一直備受關注；而餐廳連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》的粵菜食府「船記」近日亦搬新舖。下文即睇10月新店懶人包！
10月新店｜米芝蓮必比登推介「船記」搬新舖
人氣粵菜食府「船記」近日搬遷至灣仔合和中心新址，餐廳連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》，吸引不少食客捧場。新址佔地逾 6,000 平方呎，店舖面積為舊址的一倍，更帶來一系列延承粵菜傳統的全新菜餚，包括順德花膠絲魚雲羹、龍井茶香蝦、鳳脂乳鴿煲仔飯等，盡顯廚藝團隊功架。
船記
地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 6 樓
營業時間：上午 11 時至下午 3 時 45 分及晚上 6 時至 11 時
電話：2893 9688
10月新店｜肉肉大米沙田開業
國內人氣現烤漢堡排專門店肉肉大米來自日本企業物語公司，兩年內在國內連開16間分店，以性價比高聞名，被譽為「挽肉と米勁敵」，香港首家分店近日於沙田新城市廣場正式開業。品牌的漢堡使用九州黑毛和牛的牛腱部位，混合美國牛肩胛肉製成，漢堡有和牛恰到好處的油香，亦有美國牛肉的肉香風味，有興趣一於去試下！
肉肉大米（NikuNiku Oh! Kome）
地址：新界沙田新城市廣場一樓108號舖
營業時間：上午11時至晚上10時
10月新店｜日本過江龍拉麵店「竹麓拉麵」灣仔新店
日本過江龍拉麵店竹麓拉麵自去年底登陸香港後，分別開設中環店及將軍澳店，而近日品牌更正式登陸灣仔，帶來一系列經典美食以及3款新拉麵，分別為「雞手羽辛口胡椒湯拉麵」、「爆裂和牛沾麵」及「野菜味噌粟米拉麵」。另外店舖更有限時優惠，惠顧任何拉麵即可免費獲贈黑豚肉餃子三件以及小食買一送一優惠，拉麵迷一於試下佢！
竹麓拉麵灣仔店
地址：灣仔莊士敦道 78 號 The Johnston 1 樓
電話：（852）3702 5245
營業時間：中午 12 時至晚上 10 時
10月新店｜Bistro Maru Maru 洋食 X 居酒屋
太古城「壽司居酒屋Maru Maru」最近正式升級為「Bistro Maru Maru 洋食 X 居酒屋」，餐廳由居酒屋達人堀田智之與洋食料理匠人大嶺宗善雙劍合璧，融合日本、法國及意大利等多款洋食及居酒屋料理，滿足食客對日本美食的要求！食物款式包括 44 小時製作厚切北海道三元豚鐵板燒配自家製醬汁、明太子忌廉烏冬、雪糕脆筒吞拿魚他他等，創意與味道都兼備，大家一於去試試！
Bistro Maru Maru 洋食 X 居酒屋
地址：太古城星輝台金星閣地下G1019號舖
電話： 2505 2266