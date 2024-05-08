新店關注組｜5月港九新店推介！「挽肉と米」登陸香港 銅鑼灣抵食和牛放題 日本炭燒牛丼飯專門店

踏入5月份，港九都有不少新店開業！當中以超人氣日式漢堡扒過江龍「挽肉と米」最為觸目，另外亦有同樣來自日本的炭燒牛丼飯專門店「山牛Yakiniku Yamagyu」以及銅鑼灣抵食和牛放題「NIKUSA 肉佐」等等，全部都好吸引，下文即睇詳情！
5月新店推介｜「挽肉と米」登陸IFC
日本人氣過江龍「挽肉と米」登陸IFC，不論理念、店舖設計、餐品以至配方均完整還原日本做法。選用「新鮮現絞」100%日本牛肉，在客人面前以炭火「新鮮現烤」， 配搭羽釜鍋「新鮮現煮」白飯， 令塊塊漢堡扒都香嫩多汁，令每位客人都可以享受極致完美的漢堡扒體驗！
「挽肉と米」香港店
地址:中環國際金融中心 ifc mall 4 樓平台 4011 號店
營業時間:星期一至日，上午 11 時至晚上 10 時(最後點餐時間為晚上 9 時 15 分)
5月新店推介｜和牛壽喜燒放題店「肉佐」
和牛壽喜燒放題店「肉佐」最近在銅鑼灣新開業，餐廳主打優質肉類及海鮮，食客可以品嚐傳統的關東風壽喜燒，無限量任食宮城縣產仙台 A5 霜降黑毛和牛。放題最平$228起90分鐘任食，性價比高！店家提供多款優質肉類及海鮮，包括：澳洲和牛牛舌、日本北海道豚肉、日本廣島蠔、松葉蟹、日本帆立貝及墨魚等，全部可以關東風壽喜燒及涮涮鍋的方式無限量添加品嚐，同時更有藍旗吞拿魚壽司、白身魚刺身及三文魚刺身等高品質的壽司刺身的任食選擇。
NIKUSA 肉佐
地址: 銅鑼灣登龍街一號金朝陽中心二期 Midtown 8 樓
訂座電話: 3996 9844
訂座 Whatsapp: 6809 9709
5月新店推介｜內地人氣店椰子雞火鍋「四季椰林」
內地過江龍椰子雞火鍋品牌——四季椰林選址旺角新世紀廣場。餐廳堅持火鍋「不加1滴水，4個椰子一鍋湯」，旨在打造原汁原味的正宗椰子雞火鍋。全天然椰子水湯底味道鮮甜，入湯的雞採用正宗海南走地文昌雞，口感嫩滑。喜歡打邊爐的你千萬不要錯過！
四季椰林海南椰子雞
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓402-403號舖
5月新店推介｜炭燒牛肉飯專門店「山牛Yakiniku Yamagyu」
「山牛Yakiniku Yamagyu」在日本擁有24家店舖，遍佈東京、大阪、兵庫、千葉、靜岡等地區，以即場現切嚴選高質牛肉 [(精肉：せいにく, (Seiniku))，配以炭火燒烤聞名。「山牛Yakiniku Yamagyu」主打即場現切現燒高質牛肉，炮製出超人氣炭燒牛肉飯，必試皇牌「炭火燒牛小排烤肉丼」，軟嫩多汁，帶有陣陣的炭燒香味，肉香四溢。
肉のヤマ牛（山牛將）
地址：九龍黃大仙慈雲山中心地下1-3號
營業時間 ：11:00 – 22:00
5月新店推介｜關西壽喜燒板前料理專門店「壽喜燒．中川」
全新日本關西壽喜燒板前料理專門店「壽喜燒．中川」進駐銅鑼灣CUBUS，不用飛日本都可以品嚐到正宗日本關西壽喜燒。餐廳精選日本三大和牛，保證優質。主打和牛的午市菜單更低至$480起，好抵食！
壽喜燒．中川
地址：香港銅鑼灣開平道1號CUBUS 3樓B號舖
營業時間：中午12時至下午2時30分；晚上6時至11時
電話：5394 3688