新店關注組｜5月港九新店推介！「挽肉と米」登陸香港 銅鑼灣抵食和牛放題 日本炭燒牛丼飯專門店

踏入5月份，港九都有不少新店開業！當中以超人氣日式漢堡扒過江龍「挽肉と米」最為觸目，另外亦有同樣來自日本的炭燒牛丼飯專門店「山牛Yakiniku Yamagyu」以及銅鑼灣抵食和牛放題「NIKUSA 肉佐」等等，全部都好吸引，下文即睇詳情！

5月新店推介｜「挽肉と米」登陸IFC

日本人氣過江龍「挽肉と米」登陸IFC，不論理念、店舖設計、餐品以至配方均完整還原日本做法。選用「新鮮現絞」100%日本牛肉，在客人面前以炭火「新鮮現烤」， 配搭羽釜鍋「新鮮現煮」白飯， 令塊塊漢堡扒都香嫩多汁，令每位客人都可以享受極致完美的漢堡扒體驗！

「挽肉と米」香港店

地址:中環國際金融中心 ifc mall 4 樓平台 4011 號店

營業時間:星期一至日，上午 11 時至晚上 10 時(最後點餐時間為晚上 9 時 15 分)