新店關注組｜7月港九新店推介！日本一人火鍋專門店「LE-TA-SU」登陸香港 灣仔新開韓牛餐廳「HANU」

踏入7月暑假，天氣熱辣辣，大家一於搵間餐廳食餐好，好好休息放鬆下。7月有很多新餐廳開業，有非常吸引的韓牛餐廳「HANU」、台灣過江龍「築間台灣鹹酥雞」、一人火鍋專門店「LE-TA-SU」等，即睇7月新店懶人包！ 7月新店｜台灣過江龍「築間台灣鹹酥雞」旺角開幕 繼築間酸菜魚、築間幸福鍋物後，來自台灣的過江龍「築間」品牌選址旺角開設「築間台灣鹹酥雞」，帶來一系列香脆可口的夜市炸物，包括鹹酥雞、炸金針菇、炸杏鮑菇、米血糕、雞心串等小食。新張期間更有多項優惠，包括新開業首3日全單88折，以及指定套餐減$10優惠等。 築間台灣鹹酥雞

地址：九龍旺角砵蘭街240-244號旺角文華商場1樓C鋪

營業時間：上午11時至晚上11時

電話：3596 6198

四川過江龍「撒冒」進駐奧海城 來自四川的內地川菜品牌「撒冒」近日正式進駐奧海城！餐廳將傳統重慶小面結合成都冒菜特色，口味正宗惹味！而每晚8pm後更推出$168無限時任食超過30款串燒及涼拌小菜，新張限時優惠更低至$148，非常抵食！由即日起至6月30日，惠顧任何麵食即可免費享用冰粉無限追加，喜歡重口味川菜的話必試！ 撒冒

地址：大角咀海泓道1號奧海城3期UG樓G28號舖

電話：2336 3233

營業時間：11:30 - 23:30

灣仔高質韓牛餐廳「HANU」7月開幕 韓牛餐廳「HANU」7月8日灣仔開幕！如果各位自問是牛魔王，都會知道香港大多餐廳只供應美國、澳洲或日本牛肉，而提供韓牛的餐廳則比較少有，而位於灣仔的韓牛餐廳「HANU」就主打最高等級 1++韓牛扒套餐，1++為最優質的等級，相當於 A5 級和牛，難得可以食韓牛當然要試最好！ HANU

地址：香港灣仔活道 18 號萃峯地下 1-2 號店

電話：5599 8133

營業時間：

星期一至六

午市：11:30 - 15:00

晚市：17:30 - 22:00

日本過江龍人氣一人火鍋專門店「LE-TA-SU」 主打「一人火鍋」的日本人氣火鍋店「LE-TA-SU」確認登港！餐廳與在地農場合作為顧客帶來新鮮時令野菜，令「蔬菜」也可成為火鍋的主角，同時亦推出五款每日精心熬製的湯底供選擇。「LE-TA-SU一人一鍋」於日本各地以「一人火鍋」的全新體驗掀起熱潮，成為當地不少上班一族、單身貴族或熱愛「自主」火鍋體驗的人士之必到熱點。 LE-TA-SU一人一鍋

地點：沙田新城市廣場1期1樓105號舖

營業時間：上午11時30分至晚上10時30分 （由2024年7月12日起）

銅鑼灣新開淮揚菜館「弘文館」 銅鑼灣全新淮揚菜館「弘文館」今日正式開幕！餐廳由四位經驗豐富及醉心鑽研江南菜多年的名廚主理，以傳統烹飪手法製作出多道風味正宗的巧手名菜，包括清燉獅子頭、酒香鰣魚、宮廷稻草扎肉等，價錢豐儉由人，低至$68起就能品嚐精緻江南美饌，喜歡手工中菜的朋友不妨一試！ 弘文館

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期10樓 (請乘坐6號或7號升降機方可到達)

營業時間：中午12時至下午3時；下午６時至晚上10時

店鋪電話：5686 0622