新店關注組｜9月港九新店推介！大師兄銷魂麵舖/Auntie Anne蝴蝶餅/和牛壽喜燒「廿三SUKIYAKI」

9月新店推介！留港消費都有很多高質美食，9月份有不少新店登場，包括台灣過江龍「大師兄銷魂麵舖」、美國人氣「Auntie Anne’s」蝴蝶餅、尖沙咀高CP值和牛壽喜燒「廿三SUKIYAKI」等，下文即睇9月新店懶人包！

9月新店｜大師兄銷魂麵舖登陸太古城

台灣人氣手工麵店「大師兄銷魂麵舖」於8月23日正式登陸香港太古城中心！品牌來自台灣，當地分店經常大排長龍，招牌「銷魂麵」遠近馳名，用有辣油界的愛馬仕的「銷魂辣油」，風味獨特。太古城分店提供多款經典套餐，價錢由$88起，一於去試試台灣滋味！

大師兄銷魂麵舖 香港店

地址：香港太古太古城道 18 號太古城中心 1 樓 148 號舖

電話：6621 8340

營業時間：11:30 – 21:30 (截單時間 21:00)