新店關注組｜9月港九新店推介！大師兄銷魂麵舖/Auntie Anne蝴蝶餅/和牛壽喜燒「廿三SUKIYAKI」

9月新店推介！留港消費都有很多高質美食，9月份有不少新店登場，包括台灣過江龍「大師兄銷魂麵舖」、美國人氣「Auntie Anne’s」蝴蝶餅、尖沙咀高CP值和牛壽喜燒「廿三SUKIYAKI」等，下文即睇9月新店懶人包！
9月新店｜大師兄銷魂麵舖登陸太古城
台灣人氣手工麵店「大師兄銷魂麵舖」於8月23日正式登陸香港太古城中心！品牌來自台灣，當地分店經常大排長龍，招牌「銷魂麵」遠近馳名，用有辣油界的愛馬仕的「銷魂辣油」，風味獨特。太古城分店提供多款經典套餐，價錢由$88起，一於去試試台灣滋味！
大師兄銷魂麵舖 香港店
地址：香港太古太古城道 18 號太古城中心 1 樓 148 號舖
電話：6621 8340
營業時間：11:30 – 21:30 (截單時間 21:00)
9月新店｜高質日式糖烤壽喜燒店「廿三SUKIYAKI」
日本糖烤壽喜燒店「廿三SUKIYAKI」正式登陸尖沙咀！餐廳主打席前烹煮關西風「糖烤壽喜燒」，嚴選高質日本三大和牛之一「近江牛」，肉質香嫩味道濃郁，配上以「全世界最好食洋蔥」的淡路島產洋蔥所製作的配菜，令美味更上一層樓！餐廳現進行3大開幕優惠，包括低至$99優惠試食價、日本傳統遊戲贏取小禮物以及送日本清酒，CP值高！
廿三SUKIYAKI
地址：香港尖沙咀諾士佛臺10號23樓
9月新店｜美國人氣Auntie Anne’s尖沙咀新店
美國人氣蝴蝶餅連鎖店Auntie Anne’s終於回歸香港！品牌選址尖沙咀開設門市，為大家供應多款口味的招牌牛油蝴蝶餅及蝴蝶小脆餅，現場每日新鮮製作，在店前可聞到出爐香氣！招牌蝴蝶餅每個$25起，吸引不少客人排隊捧場。店舖只限外賣，依然不減大家想食蝴蝶餅的興致，店門外長期有人龍排隊，人氣十足！招牌貨蝴蝶餅合共6款口味，包括原味蝴蝶餅($25)、杏仁脆蝴蝶餅($28)、肉桂蝴蝶餅($28)等，記者心水推介肉桂蝴蝶餅，不但外脆內軟，口感亦比一般麵包煙韌有嚼勁，同時富牛油和肉桂香，值得一試。
Auntie Anne’s
地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場 1 期地下 G38 號舖
電話：6190 8037
營業時間：早上 9 時至晚上 10 時
9月新店｜奈良人氣燒肉店「焼肉ホルモンまっちゃん」
日本過江龍奈良的人氣燒肉店「焼肉ホルモンまっちゃん」(Yakiniku Horumon Matchan)登陸香港中環歌賦街，為日本海外首間分店。主打「烤肉x肌肉」的餐廳，焼肉ホルモンまっちゃん店內黑毛和牛由宮崎直送。香港分店將與日本奈良總店同步，設有引體上升挑戰，完成挑戰即可享用免費黑毛和牛里肌肉一份。新張期內更推出晚市八五折優惠。
焼肉ホルモンまっちゃん(Yakiniku Horumon Matchan)
地址：香港中環歌賦街24號
電話：2727 0013