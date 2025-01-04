新店關注組｜AEON啟德新店開幕！設 KOMEDA'S Coffee/Reward Kitchen 記者實試限定甜王士多啤梨冰與火

AEON啟德店今日開幕，帶來超多精彩優惠及新體驗，最為矚目必屬日本咖啡店 KOMEDA'S Coffee及引人日本店的Reward Kitchen，更有豐富開幕見面禮。記者親身搜羅啟德店優惠產品及實試KOMEDA'S Coffee期間限定的甜王士多啤梨冰與火及焗蟹肉白汁蝦仁，即睇下文！

AEON啟德店

AEON啟德坐落啟德零售館2號B1樓，店內分為超級市場、家居用品、Pop up區、Reward Kitchen及KOMEDA'S Coffee 5大區域，售賣食品、日常用品、個人護理用品及外賣美食，雲集不同日本直送及日本製造產品。

超多優惠貨品 由1月3日至1月20日，AEON啟德店推出各項限定優惠，涵蓋食品、生活用品及廚具。特別推薦貨品包括：限量100個的法國製造Tefal特福滋味易潔煎鍋，現售$129（原價$329），以及KANEMASU章魚丸/日式燒餅及TABLEMARK蝦抓飯/豬肋肉炒飯，現售$19.9兩件（原價$11.9一件）。

新推 HAPPY CART 最平 $188帶走 買餸車+ Sanrio 精品 農曆新年期間，AEON特推4款HAPPY CART，最平$188便能帶走買餸車及一系列Sanrio精品。AEON董事久永晉笑言，全世界只有香港會出現此款買餸車，期望 HAPPY CART能為香港帶來一點歡樂。

AEON新年推出HAPPY CART。

另一焦點是從日本新引入的「Reward Kitchen」，售賣各款高品質和洋式美食，人氣食品有西檸汁虎蝦、煙三文魚馬鈴薯沙律、蝦仁西蘭花雞蛋沙律及香橙黑醋西班牙豚肉。記者實試西檸汁虎蝦及煙三文魚馬鈴薯沙律，味道不過不失，外賣形式較為方便啟德住戶及上班族。現場所見，Reward Kitchen亦有售賣各款日本美食，例如大阪燒及比目魚扒便當等。