全新的銅鑼灣希慎廣場專門店，展示Atelier des Fleurs 系列20款香水，讓人彷彿置身於翠綠叢林、珍貴木香或花團錦簇之中。同場亦有Atelier des Mains身體護理系列及其他經典系列香水，在佳節前夕，不妨到新店找禮物靈感，其中Atelier des Mains的最新身體護理產品，以3款品牌的經典香氣與細膩配方，好好呵護自己與摯愛親朋。

絲滑芳香護手霜的質感輕盈細緻，蘊含豐富乳木果油，能持久滋潤和保護肌膚，感覺清爽不黏膩。優雅的象牙白色管狀包裝，貫徹Atelier des Fleurs系列的簡潔設計。而澄澈香氛皂刻有Chloé品牌名稱和Ateliers des Fleurs系列標誌性的立體香氛瓶刻紋，精緻迷人。加水後產生綿密輕盈的泡沫，讓雙手徹底潔淨，並留下細膩花香。香皂以純素成分製造，包括至少95%的天然成分，而且不含人造色素，體現 Chloé的環保理念。除了以上身體護理產品，採用天然成分配方、可隨心搭配疊加使用的Atelier des Fleurs 經典香氛，同樣是佳節送禮的不二之選。