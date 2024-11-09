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2024-11-09 16:00:00

新店關注組｜Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店 進駐希慎廣場 節日禮物推介

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新店關注組｜Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店 進駐希慎廣場 節日禮物推介

新店關注組｜Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店 進駐希慎廣場 節日禮物推介

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Chloé Atelier des Fleurs於港島區開設首間香氛專門店，選址銅鑼灣希慎廣場，佔地兩層的專門店，以品牌的法國傳統為設計靈感，讓大家沉浸於高貴與精緻香氛的花香世界。

Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店 進駐希慎廣場

Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店 進駐希慎廣場

全新的銅鑼灣希慎廣場專門店，展示Atelier des Fleurs 系列20款香水，讓人彷彿置身於翠綠叢林、珍貴木香或花團錦簇之中。同場亦有Atelier des Mains身體護理系列及其他經典系列香水，在佳節前夕，不妨到新店找禮物靈感，其中Atelier des Mains的最新身體護理產品，以3款品牌的經典香氣與細膩配方，好好呵護自己與摯愛親朋。

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Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場，佔地兩層。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。 Chloé Atelier des Fleurs首間香氛專門店進駐希慎廣場。

絲滑芳香護手霜的質感輕盈細緻，蘊含豐富乳木果油，能持久滋潤和保護肌膚，感覺清爽不黏膩。優雅的象牙白色管狀包裝，貫徹Atelier des Fleurs系列的簡潔設計。而澄澈香氛皂刻有Chloé品牌名稱和Ateliers des Fleurs系列標誌性的立體香氛瓶刻紋，精緻迷人。加水後產生綿密輕盈的泡沫，讓雙手徹底潔淨，並留下細膩花香。香皂以純素成分製造，包括至少95%的天然成分，而且不含人造色素，體現 Chloé的環保理念。除了以上身體護理產品，採用天然成分配方、可隨心搭配疊加使用的Atelier des Fleurs 經典香氛，同樣是佳節送禮的不二之選。

Chloé聖誕禮物推介：

澄澈香氛皂 $280/100g 澄澈香氛皂 $280/100g 絲滑芳香護手霜 $360/50ml 帶有木香調、香脂香和煙熏香的Cedrus香氛，當香調作爲副香時，它的香氣柔和、微妙而優雅；當作為主香時，香氣則溫暖而濃郁。 Magnolia Alba是柔潤、豐滿而又略帶檸檬味的春季玉蘭花香。 Herba Mimosa將金合歡與香氛的粉質、木質香調與明亮的特質融合，讓香氣更趨飽滿。

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