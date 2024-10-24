新店關注組｜CP值天花板越湯開尖沙咀分店 餐點低至$38/送A5和牛碎脆脆球小食/送刮刮卡贏優惠

長沙灣CP值天花板泰越餐廳越湯，自去年開幕後都大受市民歡迎，最近更登陸尖沙咀，開設第二分店。尖沙咀分店有泰籍主廚坐鎮，帶來一系列低至$38的外賣餐點，性價比超高！另推出開幕兩大限時優惠，凡堂食惠顧滿指定金額，即送A5 和牛碎配脆脆球，更有刮刮卡活動，贏取美食或折扣優惠。

尖沙咀新店以泰劇中浪漫滿點的氛圍為靈感，特設浪漫感滿滿的粉紅韆鞦及玫瑰花牆，同時亦保留代表越南的單車裝飾及泰式精緻餐具，充滿泰式風情，最適合盡情去打卡拍照留念。 泰籍主廚炮製獨家特色泰越美食 越湯誠邀來自泰國的主廚坐鎮尖沙咀分店，為各位精心製作各款地道美味的泰越料理。更選用高級食材，以來自日本岩手縣黑樺牛農場的A5 和牛，製作和牛湯底、和牛湯粉、辣炒A5 和牛碎配脆脆球等料理，超抵價即可嚐盡最高級的食材！

CP 值超高 $38 外賣餐點 超抵價加購小食 越湯以親民價錢推出3款外賣餐點，$38起就可以入手外賣餐點，每一款都精心炮製，美味又不失水準，隨時都食到頂級美食，惠顧外賣的朋友亦可以優惠價$18起追加各款小食，越泰路邊串燒更全部$28兩串！ 另外，凡於餐廳堂食惠顧湯粉、撈檬或飯類的顧客，同樣可享以優惠價$18起追加各款小食。全日主食亦以$38起，可謂相當優惠。

兩大開業優惠送餐前小食 為慶祝越湯尖沙咀店開幕，由即日起至12月31日推出兩大開業優惠！顧客凡堂食惠顧滿$200，即可享免費「辣炒A5 和牛碎配脆脆球」一客，選用來自日本岩手縣黑樺牛農場的 A5 和牛加入辣椒炒成和牛碎，再輕輕敲開香脆的印度小食 Pani Puri，將和牛碎加入其中，即可品嚐充滿東南亞特色的小食！ 另外，於餐廳堂食惠顧滿HK$150即送刮刮卡一張，有機會獲得免費小食、特調飲品、全單9 折或全單減HK$20 優惠！

越湯 店舖地址：尖沙咀堪富利士道6-6A 號爵寓1 樓 營業時間：中午12 時 至 晚上 10 時