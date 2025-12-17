韓國美妝品牌「fwee」憑Y2K彩妝及包裝，俘獲無數美妝愛好者的心。繼7月進駐銅鑼灣後，品牌在旺角新世紀廣場開設第二間實體店，全新fwee Agit 2實體店延續標誌性的藍白主色調，更特設大型彩妝DIY空間、打卡自拍Booth及Agit Wall留言區等，更有多個新開張及節日優惠，包括DIY Palette個人化定制工作坊、限定體遇Pocket DIY Palette、限時聖誕禮盒套裝。

「fwee Agit 2」旺角實體店

新店設有四大體驗空間，當中特別擴大的「彩妝DIY空間」，除了陳列全線新品及經典皇牌產品外，更讓客人發揮美妝靈感，自己親手調配專屬妝容，釋放創造力；而「自拍打卡 Booth」則免費提供熱感紙即影即有。另有打卡「特色鏡」及「Agit wall」。

DIY Palette 首度登場 38 色創作專屬彩妝盤 在網上討論度甚高的Pocket DIY Palette，亦同步於fwee Agit 2實體店開幕日同步上市，不單有6款Y2K外殼顏色，更有多達38款補充裝色號，涵蓋眼影、亮片、打亮及果凍膏，顧客可按照個人喜好和需求自由搭配，組成專屬的夢幻彩妝盤！Pocket DIY Palette外型小巧且組合多元，方便攜帶出門，還可以搭配fwee王牌鑰匙扣，升級為兼具實用與潮流的時尚配件。由即日至12月19日，每日首100位選購滿5件Pocket DIY Palette補充裝的顧客，可免費領取Pocket DIY Palette外殼，一同展開色彩創作之旅。

聖誕限量自組閃耀禮盒套裝 $388 (正價$522) 限量自組閃耀禮盒 聖誕佳節將至，fwee推出「聖誕限量自組閃耀禮盒套裝」及「Jelly Pot閃亮聖誕禮盒」，自組套裝精選多款人氣產品，包括玫瑰心動鎖色純露Rose Obsession系列、唇頰兩用果凍膏Jelly Pot系列及唇頰兩用布丁膏Pudding Pot系列，另搭配3分鐘唇部精華、迷你唇掃fwee暖心聖誕卡。顧客更可自由搭配3款王牌系列色號，打造最貼切的唇妝組合。

Jelly Pot閃亮聖誕禮盒則包含人氣兩用果凍膏Jelly Pot，以及粉嫩色系的果凍膏分裝鎖匙扣。果凍膏涵蓋自然、甜美與冷感風格，質地Q彈，塗抹後呈現出厚實光滑的水光質感。禮盒貼心加入分裝鎖匙扣，方便隨身攜帶和補妝。 Jolly Pot閃亮聖誕禮盒 $158

Pocket DIY Palette 優惠 1 ： 日期：即日至12月19日 每日首100位顧客購買滿5件Pocket DIY Palette補充裝，即可免費領取Pocket DIY Palette外殼一個(價值$58)。 Pocket DIY Palette 優惠 2 ： 顧客凡購買滿5件Pocket DIY Palette補充裝，即可以優惠價每件$20(原價$28)購買。同時，也可以優惠價$29(原價$58)加購Pocket DIY Palette外殼。(全線香港fwee Agit 適用) 「自拍打卡 Booth 」限定活動贈禮： 日期：即日至12月31日 凡於「fwee Agit 2」自拍打卡Booth拍照，並上傳至社交平台及追蹤＠fwee_makeup_hk，即可獲贈黑色絲絨髮圈乙個。 fwee 香港專門店 fwee Agit 2 地址：旺角新世紀廣場MTR層M06號舖 營業時間：全年無休 11:00 - 22:00 fwee Agit 地址：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡G樓G19 營業時間：全年無休 11:00 - 22:00