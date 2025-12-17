熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-17 18:00:00

新店關注組｜fwee新店落戶旺角 38色自製彩妝盤/聖誕套裝優惠

分享：
新店關注組｜fwee新店落戶旺角 38色自製彩妝盤/聖誕套裝優惠

新店關注組｜fwee新店落戶旺角 38色自製彩妝盤/聖誕套裝優惠

韓國美妝品牌「fwee」憑Y2K彩妝及包裝，俘獲無數美妝愛好者的心。繼7月進駐銅鑼灣後，品牌在旺角新世紀廣場開設第二間實體店，全新fwee Agit 2實體店延續標誌性的藍白主色調，更特設大型彩妝DIY空間、打卡自拍BoothAgit Wall留言區等，更有多個新開張及節日優惠，包括DIY Palette個人化定制工作坊、限定體遇Pocket DIY Palette、限時聖誕禮盒套裝。

「fwee Agit 2」旺角實體店

「fwee Agit 2」旺角實體店

新店設有四大體驗空間，當中特別擴大的「彩妝DIY空間」，除了陳列全線新品及經典皇牌產品外，更讓客人發揮美妝靈感，自己親手調配專屬妝容，釋放創造力；而「自拍打卡 Booth」則免費提供熱感紙即影即有。另有打卡「特色鏡」及「Agit wall」。

adblk5
「fwee Agit 2」旺角實體店 「fwee Agit 2」旺角實體店 「fwee Agit 2」旺角實體店 「fwee Agit 2」旺角實體店

DIY Palette首度登場 38色創作專屬彩妝盤

在網上討論度甚高的Pocket DIY Palette，亦同步於fwee Agit 2實體店開幕日同步上市，不單有6Y2K外殼顏色，更有多達38款補充裝色號，涵蓋眼影、亮片、打亮及果凍膏，顧客可按照個人喜好和需求自由搭配，組成專屬的夢幻彩妝盤！Pocket DIY Palette外型小巧且組合多元，方便攜帶出門，還可以搭配fwee王牌鑰匙扣，升級為兼具實用與潮流的時尚配件。由即日至1219日，每日首100位選購滿5Pocket DIY Palette補充裝的顧客，可免費領取Pocket DIY Palette外殼，一同展開色彩創作之旅。

fwee Pocket DIY Palette fwee Pocket DIY Palette fwee Pocket DIY Palette fwee Pocket DIY Palette fwee最新代言人TWICE Nayeon fwee最新代言人TWICE Nayeon
聖誕限量自組閃耀禮盒套裝 $388 (正價$522)

聖誕限量自組閃耀禮盒套裝 $388 (正價$522)

限量自組閃耀禮盒

聖誕佳節將至，fwee推出「聖誕限量自組閃耀禮盒套裝」及「Jelly Pot閃亮聖誕禮盒」，自組套裝精選多款人氣產品，包括玫瑰心動鎖色純露Rose Obsession系列、唇頰兩用果凍膏Jelly Pot系列及唇頰兩用布丁膏Pudding Pot系列，另搭配3分鐘唇部精華、迷你唇掃fwee暖心聖誕卡。顧客更可自由搭配3款王牌系列色號，打造最貼切的唇妝組合。

Jelly Pot閃亮聖誕禮盒則包含人氣兩用果凍膏Jelly Pot，以及粉嫩色系的果凍膏分裝鎖匙扣。果凍膏涵蓋自然、甜美與冷感風格，質地Q彈，塗抹後呈現出厚實光滑的水光質感。禮盒貼心加入分裝鎖匙扣，方便隨身攜帶和補妝。

Jolly Pot閃亮聖誕禮盒 $158

Jolly Pot閃亮聖誕禮盒 $158

Pocket DIY Palette優惠1

日期：即日至1219

每日首100位顧客購買滿5Pocket DIY Palette補充裝，即可免費領取Pocket DIY Palette外殼一個(價值$58)

Pocket DIY Palette優惠2

顧客凡購買滿5Pocket DIY Palette補充裝，即可以優惠價每件$20(原價$28)購買。同時，也可以優惠價$29(原價$58)加購Pocket DIY Palette外殼。(全線香港fwee Agit 適用)

「自拍打卡Booth」限定活動贈禮：

日期：即日至1231

凡於「fwee Agit 2」自拍打卡Booth拍照，並上傳至社交平台及追蹤＠fwee_makeup_hk，即可獲贈黑色絲絨髮圈乙個。

fwee香港專門店

fwee Agit 2

地址：旺角新世紀廣場MTRM06號舖

營業時間：全年無休 11:00 - 22:00

fwee Agit

地址：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡GG19

營業時間：全年無休 11:00 - 22:00

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 