韓國美妝品牌「fwee」憑Y2K彩妝及包裝，俘獲無數美妝愛好者的心。繼7月進駐銅鑼灣後，品牌在旺角新世紀廣場開設第二間實體店，全新fwee Agit 2實體店延續標誌性的藍白主色調，更特設大型彩妝DIY空間、打卡自拍Booth及Agit Wall留言區等，更有多個新開張及節日優惠，包括DIY Palette個人化定制工作坊、限定體遇Pocket DIY Palette、限時聖誕禮盒套裝。
新店設有四大體驗空間，當中特別擴大的「彩妝DIY空間」，除了陳列全線新品及經典皇牌產品外，更讓客人發揮美妝靈感，自己親手調配專屬妝容，釋放創造力；而「自拍打卡 Booth」則免費提供熱感紙即影即有。另有打卡「特色鏡」及「Agit wall」。
DIY Palette首度登場 38色創作專屬彩妝盤
在網上討論度甚高的Pocket DIY Palette，亦同步於fwee Agit 2實體店開幕日同步上市，不單有6款Y2K外殼顏色，更有多達38款補充裝色號，涵蓋眼影、亮片、打亮及果凍膏，顧客可按照個人喜好和需求自由搭配，組成專屬的夢幻彩妝盤！Pocket DIY Palette外型小巧且組合多元，方便攜帶出門，還可以搭配fwee王牌鑰匙扣，升級為兼具實用與潮流的時尚配件。由即日至12月19日，每日首100位選購滿5件Pocket DIY Palette補充裝的顧客，可免費領取Pocket DIY Palette外殼，一同展開色彩創作之旅。
Pocket DIY Palette優惠1：
日期：即日至12月19日
每日首100位顧客購買滿5件Pocket DIY Palette補充裝，即可免費領取Pocket DIY Palette外殼一個(價值$58)。
Pocket DIY Palette優惠2：
顧客凡購買滿5件Pocket DIY Palette補充裝，即可以優惠價每件$20(原價$28)購買。同時，也可以優惠價$29(原價$58)加購Pocket DIY Palette外殼。(全線香港fwee Agit 適用)
「自拍打卡Booth」限定活動贈禮：
日期：即日至12月31日
凡於「fwee Agit 2」自拍打卡Booth拍照，並上傳至社交平台及追蹤＠fwee_makeup_hk，即可獲贈黑色絲絨髮圈乙個。
fwee香港專門店
fwee Agit 2
地址：旺角新世紀廣場MTR層M06號舖
營業時間：全年無休 11:00 - 22:00
fwee Agit
地址：香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡G樓G19
營業時間：全年無休 11:00 - 22:00