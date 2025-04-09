新店關注組｜Grown Alchemist ifc開設旗艦店 療程7折優惠/$780入手3款王牌產品

澳洲天然護膚品牌Grown Alchemist，最近在國際金融中心商場開設旗艦店，新店不單有24小時智能自助護膚站，更設有兩間療程房，並推出首次護理7折優惠，透過獨家全人手的筋膜深層導引提升輪廓，無論男女都啱做。

Grown Alchemist旗艦店於ifc開業。

24 小時智能自助護膚站 佔地80平方米的旗艦店，揉合都市智能與生物科研概念，前衛金屬諮詢台配置懸浮數碼顯示屏，加上精工水泥地板與天然炭灰麻石，營造出雅緻之質感對比。融入精選植物元素，呼應天然護膚主題。新店更特設24小時智能自助護膚站，自動販賣機的設計，客人可以隨時買到多款王牌產品，包括旅行必需品及尖端護膚品。

護理 7 折優惠 旗艦店同時推出5款專屬護理，包括面部及手部護理，主打的筋膜重啟逆齡療程 (60分鐘)，針對熬夜垮臉、紋理粗糙及輪廓鬆弛的肌膚，以全人手的獨家筋膜深層導引，無創傷的輪廓重整技術，解決浮腫問題，重塑精準線條，打造立體輪廓。另一款零度煥活修護療程 (60分鐘)，則針對鬆垮凹陷及歲月細紋，以零度按摩技術 及生物適應性胜肽複合物注入，配合動能導入，啟動肌膚重生機制，提升的彈潤感與輪廓線條。

開幕限定禮遇： 1. 首次護理尊享七折優惠 2. THE AWARDS EDIT - 國際金融中心商場限定獲獎王牌系列，套裝匯集3款王牌產品：溫和潔面啫喱、瞬效水光精華、肌底防禦啞緻隔離霜 (原價 $1,120、開幕優惠價 $780)

THE AWARDS EDIT包括3款王牌產品：溫和潔面啫喱、瞬效水光精華、肌底防禦啞緻隔離霜，非常實用。

Grown Alchemist ifc 旗艦店 地址：國際金融中心商場1樓1036號舖 零售/護理：10:30 - 21:00 | GA智能自助護膚站：24小時 預約：2389 8868 | [email protected]