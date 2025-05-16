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2025-05-16 13:00:00

新店關注組｜GU再進駐港島區 太古城店5月23日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠

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新店關注組｜GU再進駐港島區 太古城店5月23日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠

新店關注組｜GU再進駐港島區 太古城店5月23日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠

GU闊別一年後，再度進駐港島區太古，新店將於523日開幕，提供男、女、TEEN及童裝。開幕期間更帶來多個限定驚喜，包括CHIIKAWA聯乘系列展覽、$30線上線下優惠券、送原創插畫襟章等！

新店開幕限時驚喜

太古城店開幕期間帶來連串禮遇，包括516日至22日，一連7天舉辦商場展覽率先展示CHIIKAWA聯乘系列商品，成為GU會員更可享小禮品乙份；開幕首3日完成指定任務可享自拍館拍照機會；開幕首日於GU太古城店作任何購物即有機會參與扭蛋機遊戲乙次，獲取原創插畫襟章乙個；首1,000名太古城店購物之會員可享$30線上線下優惠券；開幕首週（523日至29日）購物淨額滿$450，即可以$1換購可摺疊便攜網袋！

新店關注組｜GU再進駐港島區 太古城店5月23日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠

新店關注組｜GU再進駐港島區 太古城店5月23日開幕 率先預覽CHIIKAWA聯乘系列+限時優惠

GU太古城店驚喜1｜率先預覽CHIIKAWA聯乘系列

為慶祝GU新店開幕， GU將一連7天於太古城店（店前位置）展示CHIIKAWA聯乘系列重點商品。51622日凡於指定時間親臨GU「太古城店開幕限定」商場展覽，下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，可獲贈GU原創插畫貼紙5張。

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GU太古城店驚喜2｜「GU太古城店限定自拍館」拍照機會

GU太古城店驚喜2｜「GU太古城店限定自拍館」拍照機會

GU太古城店驚喜2｜GU太古城店限定自拍館」拍照機會

523日至525日期間，於指定時段親臨GU太古城店並完成指定任務 ，即可於店前位置享「自拍館拍照機會」。

GU太古城店驚喜3｜新店首日限量消費禮遇

523日期間，凡於GU太古城店作任何消費，即可參與GU扭蛋機遊戲，獲取GU原創插畫襟章。必須出示日期為523日並由GU太古城店發出之有效購物收據正本方可參與扭蛋機遊戲，每張收據最多可享扭蛋機會。

禮品名額：500

GU太古城店驚喜3｜新店首日限量消費禮遇

GU太古城店驚喜3｜新店首日限量消費禮遇

GU太古城店驚喜4｜新店首週滿額購物禮遇

GU太古城店驚喜4｜新店首週滿額購物禮遇

GU太古城店驚喜4｜新店首週滿額購物禮遇

52329日期間，凡於GU太古城店單次購物淨額滿$450之顧客(不包括購物袋收費)，即可以$1換購可摺疊便攜網袋。

GU太古城店驚喜5｜$30線上線下優惠券

52329日期間，首1000名於GU太古城店購物的顧客(必須掃描會員條碼)，可獲取「$30線上線下優惠券」乙張。優惠券使用期限為2025530日至629日。

GU太古城店驚喜6｜新店限時注目價格

為慶祝GU太古城店開幕，新店首週（523日至29日）將推出獨家快閃優惠，以感謝價格回饋顧客。一連兩週感謝節亦將於同日全線開鑼。

 

GU太古城店驚喜5｜$30線上線下優惠券

GU太古城店驚喜5｜$30線上線下優惠券

GU太古城店

開幕日期：2025523日（五）

開幕時間：上午11

分店地址：太古路18號太古城中心401

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