新店關注組｜LUSH ifc mall新店開幕 限定香水僅英國及新店發售/免費頭髮諮詢

Lush日前在中環ifc mall(國際金融中心商場)開設新門市，成為全港第8間分店。新店不單有全球慈善產品西瓜香氛皂，為巴勒斯坦的兒童提供心理創傷輔導，更提供免費一對一頭髮護理諮詢。

新店關注組｜LUSH ifc mall新店開幕 限定香水僅英國及新店發售/免費頭髮諮詢

Lush ifc mall 店亮點 1 ｜全球慈善產品西瓜香氛皂 為巴勒斯坦兒童提供心理創傷輔導 經歷長期戰爭與流血衝突，身處於巴勒斯坦的孩童們正面對戰爭所造成的心理創傷。為此Lush 在慶祝新店ifc mall開幕的同時，率先在大中華區推出全球慈善項目產品——西瓜香氛皂($100 /100g)，充滿鮮果香氣的西瓜氛皂集結多款優質成分，當中含有濃郁的亞麻籽浸泡液，能清潔和滋潤柔軟肌膚。Lush義賣這款香氛皂，並將其所有的利潤捐贈予專門的慈善項目，為加沙兒童們提供緊急並專業的心理創傷輔導及支援。

Lush ifc mall 店亮點 2 ｜免費一對一頭髮護理諮詢 壓力會帶來各種外在的頭髮健康問題，Lush聯合創辦人Mark Constantine是毛髮學家，他特別研發一系列具功效性的頭髮護理產品，從鎮靜紓緩到蓬鬆髮絲，符合各種需求產品。由即日起，顧客到ifc mall新店可體驗免費一對一頭髮護理諮詢服務，尋找最適合的護髮產品，建立專屬於你的最佳頭髮護理程序。完成諮詢後，凡購買任何頭髮護理產品，可獲贈建議產品試用裝，讓你回家體驗完整的護理程序。

Lush ifc mall 店亮點 3 ｜限定版香水全球僅英國及 ifc 新店發售 Lush店舖以散發馥郁香氣而聞名，其香水採用可再生農業中最好的精油及純香精製作，支持當地公平貿易。新店推出首次在大中華區登場的高街 29 號香水($500/ 30ml)，糅合青檸、西西里檸檬、依蘭依蘭、零陵香豆和檀香，彷彿走進位於英國多塞特郡普爾高街 29½ 號第一家 Lush 元祖店，感受充滿故鄉情懷的獨特香氣。品牌更同步推出限定版高街29號的襟章($40)、明信片($15) 和茶巾($100)，忠粉不要錯過。

Lush ifc mall 店亮點 4 ｜與香港藝術家 Erin Hung 合作 展浸浴療法作品 適逢10月10日為世界心理健康日，Lush與本地倡議心理健康的藝術家 Erin Hung 合作，在店內的陳列櫥窗屏幕展出一系列以浸浴療法 (Bathe Therapy) 為主題的藝術作品，令大家了解浸浴對減壓的好處，並提倡關注精神和心理健康的重要性。 藝術作品展出日期： 中環 ifc mall 店 - 即日至10月14日 尖沙咀購物藝術館店及旺角西洋菜南街店 - 即日至10月16日

Lush ifc mall 店 Lush ifc mall 店 分店地址：中環國際金融中心商場 1樓 1019A號舖 電話：2396 0028