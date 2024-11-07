新店關注組｜MUJI荷里活廣場店11月8號開業 精選襪/衣架$10發售 買滿$300送特別版手挽袋

無印良品新分店將於11月8日在鑽石山荷里活廣場正式開業。11月8日至17日期間，荷里活廣場店推出限定優惠，精選襪及衣架$10發售，其他精選商品亦享限定折扣；8日至13日期間，顧客買滿$300即送特別版A4黃麻手挽袋一個MUJI更舉辦兩大活動，包括，跑步工作坊及黃大仙散步團，期望將品牌理念融入社區之中。

新分店延續MUJI簡約日系風格 MUJI鑽石山荷里活廣場分店將於11月8日正式開業，新分店裝修延續MUJI經典日系風格，產品涵蓋男女裝、兒童服飾、生活用品、個人護理、文具及食品等，同時設MUJI GREEN、 MUJI CYCLE及給水站，回收乾淨的可循環再造物料，培養顧客環保習慣。顧客只需自備水樽，即可於給水站内免費斟水，隨時補充水分。

辦運動工作坊 MUJI期望融入社區，增加人與人之間的聯繫，分別於11及12月與本地著名長跑好手姚潔貞(Christy)，及香港城市研究學者黃宇軒(Sampson)合作，於當區舉辦兩大活動：跑步工作坊及城市探索-黃大仙散步團。MUJI期望透過跑步工作坊吸引更多人享受運動及結識志同道合的朋友。城市探索-黃大仙散步團觀察城市多種角度，讓參加者享受黃大仙區的自然與建築環境，細味黃大仙區獨有的人文風情。

新店開幕期間將推出多重優惠。11月8日至17日期間，精選商品將享限定折扣優惠，精選衣架（三件裝）及精選襪以優惠價$10發售。 男裝T裇2件裝及女裝背心以$48及$28發售。

11月8日至13日期間，顧客凡於無印良品荷里活廣場消費淨值滿$300或以上，可 獲贈荷里活廣場店限定A4黃麻手挽袋一個。數量有限，送完即止.