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2025-05-26 12:00:00

新店關注組｜NOC Coffee Co.太古城分店開幕 首推晚市時段「noc.turnal」餐單

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新店關注組｜NOC Coffee Co.太古城分店開幕 首推晚市時段「noc.turnal」餐單

新店關注組｜NOC Coffee Co.太古城分店開幕 首推晚市時段「noc.turnal」餐單

人氣咖啡連鎖店NOC Coffee Co.近日正式進駐太古城中心，以木系森林元素為設計主調，將自然氛圍完美融合太古的都市環境 ，為附近街坊帶來一個獨一無二的「咖啡秘境」。新店更特別於晚市時段推出「noc.turnal」餐單， 包括一系列健康輕食和創意無酒精特調，讓各位在注重健康的同時亦可以享受美食滋味。
 

NOC Coffee Co.太古城中心新店

NOC Coffee Co.太古城中心分店限定餐單

NOC Coffee Co.太古城中心新店限定推出「noc.turnal」晚市餐單，每日晚 上 6 時 後供應，菜式包括清新素食之選紅菜頭牛油果他他、香嫩的阿根廷青醬帶子配椰菜花蓉、鮮香十 足的香烤青檸刁草三文魚扒及蔬菜千層麵等，各位亦可按喜好自選配料製作自選沙律碗，甜品則有低因咖啡芝 士蛋糕撻和鮮果沙律配雪葩，每款菜式都輕盈好味而且營養豐富，追求健康美食的話絕對值得一試！菜單上另有6款創意無酒精特調，心水推介「日」，以麥芽啤酒花作底蘊，混合雲尼拿的溫和甜香，並以 noc 無咖啡因濃縮咖啡點綴，香氣濃郁有層次。

NOC 太古城中 心分店 
地址： 香港太古城太古城道18號太古城中心地下 005-006 及 009 號舖 
電話： 2833 2092 
營業時間：每日早上 8時至晚上9時 

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冬・ 火畔 （ HK$68） 只需$108 即可享用「 日」 及「 月」各一杯 日（ HK$68）

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