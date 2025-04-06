PAUL & JOE BEAUTÉ推出全新春夏底妝系列，只需簡單兩步，即可打造出輕薄透氣、零瑕疵的光澤裸妝效果。上妝前使用升級「糖瓷絲潤防曬隔離乳N」，令妝容自然亮麗，加上另一新品「柔滑遮瑕膏」無縫遮蓋瑕疵。配合新升級洗卸合一的「橄欖卸妝潔膚啫喱 N」，一步徹底潔淨肌膚，迅速回復活力且清爽。
門市推出無瑕防曬光澤底妝套裝($770、價值$1,160)，優惠套裝包含3款全新產品，可次一次過試勻3款新品。
．糖瓷防曬隔離乳 N
．柔滑遮瑕膏
．橄欖卸妝潔膚啫喱 N
．PAUL & JOE 復古貓咪化妝袋
．橄欖草本保濕乳液25ml 旅行裝
．橄欖豐盈保濕乳液25ml 旅行裝
時代廣場新店購物優惠
PAUL & JOE BEAUTÉ 4月3日正式進駐時代廣場，為慶祝新店開幕，更推出一系列驚喜活動及獨家購物優惠：
1. 4月3至6日，到店鋪即時Follow PAUL & JOE BEAUTÉ的社交媒體，打卡並Tag @paulandjoebeaute_hk，顧客可享全單9折優惠，而且免費獲贈最新糖瓷絲潤防曬隔離乳N試用裝及限量貓咪餅乾。(餅乾每日限量100份，先到先得)
2. 獨家滿額禮遇：購物折後滿$1,080，便能獲贈PAUL & JOE 畫廊貓咪側孭袋及橄欖護膚旅行裝2件。
3. 購物折後滿$680即可參與扭蛋遊戲，贏取驚喜禮遇！
4. 現有會員購物可享雙倍印花。(只限4月3至6日)
5. 週末專屬活動，甜蜜棉花糖限時派發
活動日期：4月12, 13日
活動時間：4pm - 8pm
PAUL & JOE BEAUTÉ香港概念店
地址：時代廣場B2/F, B210B店
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