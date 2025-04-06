PAUL & JOE BEAUTÉ推出全新春夏底妝系列，只需簡單兩步，即可打造出輕薄透氣、零瑕疵的光澤裸妝效果。上妝前使用升級「糖瓷絲潤防曬隔離乳N」，令妝容自然亮麗，加上另一新品「柔滑遮瑕膏」無縫遮蓋瑕疵。配合新升級洗卸合一的「橄欖卸妝潔膚啫喱 N」，一步徹底潔淨肌膚，迅速回復活力且清爽。

品牌王牌的「糖瓷絲潤防曬隔離乳」(又稱「白蓋隔離乳」)全面升級，新配方不僅擁有最強紫外線防禦力 SPF50+及PA++++，更首度加入藍光防護科技，有效抵禦環境侵害。另一款新添加的「鏡面粉體(Flat Powder)」，運用鏡面光線折射技術巧妙柔焦毛孔與細紋，能有效遮蓋暗沉、色差及肌膚凹凸，打造光滑均勻的妝感，讓肌膚呈現平滑透亮的無瑕妝效。同時保持肌膚水潤透亮，讓底妝更透薄貼合，更12小時長效持久，結合修飾、持妝、抗UV及藍光防護功能，一抹即擁有透明且光澤的柔焦美肌。

全新的柔滑遮瑕膏採用覆蓋粉末和扁平顆粒粉末，有效遮蓋肌膚瑕疵的同時，賦予自然的光澤感與立體感。乳霜奶油般的質地，由高水合作用能力和低粘度油的配方練製而成，當中包含扁平粉末和品牌獨家secret d'or，輕易融入肌膚，極致貼服，一抹瞬間遮蓋肌膚的不均勻色澤、黑眼圈、斑點及毛孔等瑕疵，形成薄而均勻、光滑的化妝膜，輕盈恍如無物，營造「輕素肌」。

在忙碌和疲憊的日子裡，這款橄欖卸妝潔膚啫喱 N可快速卸妝同時潔面，洗卸二合一，並具強效保濕功效，潔臉後肌膚恢復光滑滋潤。潔膚啫喱以地中海百年橄欖樹所產橄欖油作為主要成分，溫和舒適地卸妝。配方還添加水性保濕精華，洗後肌膚保持滋潤感，並配合吸附型透明質酸等保濕成分，提供舒適水潤感。

時代廣場新店購物優惠

PAUL & JOE BEAUTÉ 4月3日正式進駐時代廣場，為慶祝新店開幕，更推出一系列驚喜活動及獨家購物優惠：

1. 4月3至6日，到店鋪即時Follow PAUL & JOE BEAUTÉ的社交媒體，打卡並Tag @paulandjoebeaute_hk，顧客可享全單9折優惠，而且免費獲贈最新糖瓷絲潤防曬隔離乳N試用裝及限量貓咪餅乾。(餅乾每日限量100份，先到先得)

2. 獨家滿額禮遇：購物折後滿$1,080，便能獲贈PAUL & JOE 畫廊貓咪側孭袋及橄欖護膚旅行裝2件。

3. 購物折後滿$680即可參與扭蛋遊戲，贏取驚喜禮遇！

4. 現有會員購物可享雙倍印花。(只限4月3至6日)

5. 週末專屬活動，甜蜜棉花糖限時派發

活動日期：4月12, 13日

活動時間：4pm - 8pm