新店關注組｜UNIQLO全港第二大分店11月29日太古城開幕 首設UNIQLO COFFEE/兒童圖書區

UNIQLO太古城分店於過去18年一直為顧客帶來簡約創新的LifeWear產品，近月大變身並將於11月29日重新開業，總面積達25,000平方呎，成為全港第二大分店。新分店首設UNIQLO COFFEE及UNIQLO KIDS LIBRARY，讓顧客享受舒適的購物環境。

UNIQLO太古城分店

首次在港推出 UNIQLO COFFEE 及 UNIQLO KIDS LIBRARY UNIQLO太古城分店不但是全港面積第二大的分店，更加引入UNIQLO COFFEE及 UNIQLO KIDS LIBRARY，讓大家購物前後享受舒適的休息環境，貫徹UNIQLO期望貼合顧客生活所需的品牌理念。 此外，UNIQLO與本地藝術家Moving Drawing合作，將為新店注入充滿社區特色的藝術及推出一系列的商品，包括太古城分店RE.UNIQLO STUDIO的獨家刺繡圖案。

海外 UNIQLO COFFEE 售賣多種飲品及輕食 最受矚目的UNIQLO COFFEE首設日本銀座UNIQLO全球旗艦店，提供原創咖啡、藝伎手滴咖啡及蘋果汁等飲品，售價最低為200日圓，並且與當地知名Ginza West糕餅店供應餅乾。而馬尼拉分店則提供更多選擇，顧客可以享用美式咖啡及拿鐵咖啡等4種咖啡類別；非咖啡類飲品選擇同樣豐富，有朱古力、抹茶拿鐵及士多啤梨抹茶選擇，方便不能喝咖啡人士。馬尼拉分店輕食選擇同樣較多，顧客能選擇紅豆包及朱古力餅乾等。現時香港UNIQLO未提供更多資料，大家要耐心等候啦。

新加坡 UNIQLO KIDS LIBRARY 有得免費講故仔 新加坡樟宜機場UNIQLO分店則設有 UNIQLO KIDS LIBRARY。根據機場官方社交平台介紹，新加坡UNIQLO KIDS LIBRARY放置不同小朋友圖書，並且設有軟墊及椅子，方便家長及小朋友閱讀。同時 UNIQLO KIDS LIBRARY設免費講故仔時段，每節約45分鐘，一日有4個時段，讓家長及小朋友稍作休息之餘，更培養小朋友閱讀習慣，未知香港分店會否有講故仔。