新店關注組｜YOKU MOKU啟德店開幕 新推開幕限定特別版禮盒封套 滿載香港本土元素

來自日本的高級甜點品牌YOKU MOKU在日本擁有超過170個銷售點，近日品牌正式進駐九龍城啟德雙子匯二期三道SNDO，除帶來招牌產品外，更特別邀請香港知名藝術家何博欣（Vivian Ho）為皇牌商品雪茄蛋卷禮盒設計啟德店開幕限定的封套，圖案滿載香港本土元素，不論送禮自用都值得入手收藏！

今次啟德店特別推出的禮盒封套充滿香港特色，以翱翔天際的龍形風箏象徵「九龍城」，配襯小朋友乘坐由啟德機場起飛的飛機，巧妙呼應啟德昔日作為國際機場的標誌性特色。飛機穿越古今地標建築，勾勒出九龍城從舊日風華到未來蛻變的歷史軌跡。畫面中，小朋友與可愛動物一同品嚐YOKU MOKU精緻甜點，洋溢童真與喜悅，完美傳遞品牌以甜點帶來快樂的理念。設計更融入象徵YOKU MOKU的山茱萸花，以及幻化成流星的絲帶，為整體注入優雅動感，展現品牌的獨特魅力。這個特別版封套適用於雪茄蛋卷禮盒(原味)20件、雪茄蛋卷禮盒(香港限量版)20件及雪茄蛋卷禮盒(朱古力味)18件，全都非常精緻。

節日限定商品登場

今年聖誕，YOKU MOKU特別呈獻一系列節日限定商品，每款不僅包裝精美，更蘊藏「幸福與溫暖」的寓意。YOKU MOKU 的經典聖誕禮盒由法國藝術家 Ms. Clyv 獨家繪製，將節日氣氛與零食的童話元素巧妙融合，為聖誕增添層次與暖意。節日精選雜錦曲奇蛋卷禮盒 30 件以聖誕老人駕駛滿載禮物的小車為主題，描繪他為孩童帶來節慶喜悅的景象，設計洋溢童話般的驚喜與溫馨。另一款節日精選雜錦曲奇蛋卷禮盒 50 件則以聖誕老人乘火車抵達村莊為靈感，呈現送禮之旅的動人故事，傳遞熱烈歡迎與節日活力。

另外，節日雪茄蛋卷 (原味) 20 件以「今天又是快樂的烘焙日！」為題，透過窗景描繪 Jul tomte 在 YOKU MOKU 森林廚房用心烘焙香脆蛋卷的場景，雪花紛飛中廚房瀰漫餅乾香氣，溫暖寒冬。還有節日雜錦曲奇蛋卷禮盒 28 件，鐵盒包裝設計温馨又充滿節日氣息，還能成為精美的家居裝飾品，內容涵蓋雪茄蛋卷(原味) 6 件、朱古力夾心曲奇 11 件及白朱古力夾心曲奇 11 件，內容豐富。

YOKU MOKU零售店地址

中環IFC

香港中環港景街1號國際金融中心商場一期三樓3021號舖

銅鑼灣SOGO

香港銅鑼灣軒尼詩道555號祟光銅鑼灣店B2樓19B號舖

尖沙咀K11 MUSEA

香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫2樓B201-22號舖

啟德雙子匯二期三道SNDO

香港九龍啟德沐翠街12號雙子匯2期B1樓B126號舖