Zeva Hair Spa銅鑼灣旗艦店開幕 美髮療程+天然洗髮水 舒緩頭皮問題

不少人花心機、時間及金錢在護膚之上，卻輕視了頭髮及頭皮，其實一把亮麗秀髮絕對為形象加分！香港美髮水療中心ZEVA的全新旗艦店最近於銅鑼灣利園二期開幕，旗艦店提供不同美髮水療，針對脫髮、頭皮敏感及頭髮扁塌等問題，致力於把毛髮學與奢華水療融為一體。

創辦人Brenda Leung早年曾接受化療而掉髮，令她決心鑽研毛髮學，亦因此成立關注頭髮和頭皮健康的水療中心，加上來自清邁的水療總監 Thanawat Limpisatien豐富的水療經驗，ZEVA帶來不同頭髮水療護理。客人在接受創新頭髮療程的同時，不但針對性處理頭髮健康，還提升整體健康。品牌全新的Winback + Hair Spa護理，以舒緩肩部和頸部繃緊的按摩為開始，不單令人放鬆，亦刺激血液循環，再進行頭髮再生護理，讓頭髮恢復活力。ZEVA更推出香港首個採用創新Virtue RF 技術的生髮療程，促進頭髮修復。

Winback + Hair Spa 美髮療程的創新治療療程，獨特技術利用 TECAR 技術帶來高頻交流電，舒緩頸部及肩部疼痛，同時刺激血液循環，改善頭皮健康。體驗由Winback按摩開始，在放鬆後再徹底清潔頭皮和按摩。滋養髮膜可讓頭髮增添活力，在療程結束時亦會包含按髮質而設的個人化精華液，滿足客人的髮質需要。美髮療程可以使頭皮和頭髮重拾活力，有效緩解疼痛和達致深層放鬆。

VirtueRF是獲得美國食品藥物管理局批准的非侵入治療方式，結合微針與射頻促進頭髮修復。護理服務先為頭皮深層清潔和按摩，再透過受控的微損傷引發皮膚自然癒合。射頻深入真皮層，能刺激膠原蛋白和彈性蛋白的生長，同時促進血液循環，使毛囊回復活力。護理服務能有效改善頭髮密度、厚度和整體頭皮健康，最後亦會注入外泌體血清，令頭髮更健康。

自家天然洗髮水及乳液

為把美髮概念融入客人日常，ZEVA更推出泡沫洗髮水及頭髮乳液，全天然成分，泡沫洗髮水於義大利製造，所有頭皮類型均適用，能徹底清潔頭皮，同時不破壞角質層的生物功能。產品採用有具舒緩功效的肉桂樹皮萃取物、能抗菌的藍尤加利葉油、有助鎮靜頭皮的薰衣草油，以及能促進頭皮健康的茶樹葉油，能提供安全溫和的清潔，保持水分平衡，也促進頭皮健康。

而頭髮乳液由英國毛髮學專家研發，適用於容易頭皮痕癢，或是患上頭瘡、頭皮乾燥、脂漏性皮膚炎等人士，可減輕頭瘡敏感及頭皮屑症狀。配方含有助於減少頭皮刺激和發紅的金縷梅，以及有助保持頭皮水分並防止乾燥的甘油，有效舒緩頭皮痕癢和刺激問題，帶來鎮靜效果。頭髮乳液在轉季時使用效果更佳，有助滋潤頭髮，以適應漸轉的乾燥天氣。