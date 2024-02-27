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生活
2024-02-27 22:15:43

新手爸媽必買！體貼安全浴室「寶」

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新手爸媽必買！體貼安全浴室「寶」

新手爸媽必買！體貼安全浴室「寶」

對於新手爸媽來說，寶寶出生前就要準備好一切所需用品，希望給予孩子最好的，但面對種類繁多的嬰兒品牌及產品，絕對令父母們眼花繚亂。尤其是浴室用品，更要用心選擇高品質的，注重幼兒的舒適感及安全問題。做好第一線把關！

可折疊浴盆安全省空間

韓國嬰兒用品擁有20年豐富經驗，滿足現代家庭對於安全、舒適的產品需求，出產高品質兒童安全用品，為所有父母提供最安全可靠的選擇最新推出的嬰兒折疊浴盆不僅具有出色的品質，還貼心地設計成可折疊式收藏，能善用浴室每一寸空間。搭配感溫軟膠塞科技，根據溫度改變顏色，令媽媽更易檢查適合孩子的水溫。特設初生配件，使孩子沖涼時保持最佳姿勢，躺得更舒服，同時兼容於浴缸或特大洗手盆，令寶寶沖涼變得更容易！

韓國製可折疊浴盆

折疊式收納

‧一鍵式折疊鎖定方式，可以安全地固定支撐

感溫軟膠塞，肉眼可見的溫度變化

由安全物料PPTPE製成

均通過KC兒童用品供應商合規認證

售價：$380

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韓國製可折疊浴盆─初生配件

折疊式收納

一鍵式調效高度，安全地固定支撐

由安全物料PPTPE製成

均通過KC兒童用品供應商合規認證

售價：$220

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及早學習如廁贏在起跑線

學習座廁幫助孩子贏在起跑線，在孩子1824個月之間開始如廁訓練，逼真水聲配合相似設計，讓寶寶輕鬆在家中練習如廁技巧，早一步適應成人座廁！

韓國製嬰兒學習座廁2.0

真實水聲

底部防滑橡膠設計

可拆廁板墊/馬桶方便清潔

特備儲存空間

所有配件(包括：手柄、蓋子、防濺罩)均通過了KC兒童用品供應商合規認證

售價：$399

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