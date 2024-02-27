新手爸媽必買！體貼安全浴室「寶」

對於新手爸媽來說，寶寶出生前就要準備好一切所需用品，希望給予孩子最好的，但面對種類繁多的嬰兒品牌及產品，絕對令父母們眼花繚亂。尤其是浴室用品，更要用心選擇高品質的，注重幼兒的舒適感及安全問題。做好第一線把關！

可折疊浴盆安全省空間

韓國嬰兒用品擁有20年豐富經驗，滿足現代家庭對於安全、舒適的產品需求，出產高品質兒童安全用品，為所有父母提供最安全可靠的選擇。最新推出的嬰兒折疊浴盆不僅具有出色的品質，還貼心地設計成可折疊式收藏，能善用浴室每一寸空間。搭配感溫軟膠塞科技，根據溫度改變顏色，令媽媽更易檢查適合孩子的水溫。特設初生配件，使孩子沖涼時保持最佳姿勢，躺得更舒服，同時兼容於浴缸或特大洗手盆，令寶寶沖涼變得更容易！