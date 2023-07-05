新手爸媽福音！Béaba推出全新Babycook® Smart四合一功能智能蒸煮攪拌輔食機 蒸煮/混合/翻熱/解凍 一機搞掂！

法國No.1育兒品牌 Béaba全球首創嬰兒蒸煮攪拌輔食機，曾獲得女星張栢芝、Angela Baby(楊穎)、Coffee、吳日言等名人推薦！Béaba所有嬰兒用品均符合安全、功能及人體工程學要求，擁有專利技術及外型設計，在法國普及至每兩對父母就有一對在使用，為您節省能源及提供效率方案，成為新一代智慧家長！另外，現只需在App Store或Google Play下載Béaba & Me應用程式，註冊成為會員，保養可延長保養至5年，Babycook® Smart及Babycook® NÉO均適用。

作為新手爸媽每日面對寶寶的輔食需求，可能會經常感到迷茫。孩子成長關乎每日食物所需營養吸收，哪些食物較合適？從什麼年齡開始改變質地？看似瑣碎卻非常重要，繁忙的都市人往往缺乏靈感或時間，很多家長訴諸現成的解決方法。法國No.1育兒品牌Béaba推出全新 Babycook®Smart 智能小廚神，助你解決一切煩惱，輕鬆為寶寶準備每日輔食！

專業級 Smart 智能 B é aba & Me App 為寶寶客製化個人食譜

今次全新推出Babycook® Smart智能蒸煮攪拌輔食機，將 Babycook® NÉO及專業級Smart智能配合手機APP - Béaba & Me App融合，APP內由法國營養師推薦多達五十多款食譜，智能小助手會根據寶寶的個人資料，助您在食物份量、質地，可能致敏食物和飲食習慣等方面，客製化提供飲食營養指南和建議。附設四合一功能：蒸煮、混合、翻熱及解凍，設五個混合速度，快速15分鐘烹飪模式，在毋需任何監控情況下，也有Babycook® Smart為您工作，協助家長解放雙手，能在烹飪過程中做其他家務，陪伴寶寶成長。除此以外，相比起坊間的超市預製嬰幼兒食品，自製食品可以更做到營養控制，避免過敏及自定口味偏好，而且成本更便宜。

4至6個月大的寶寶開始吃固體食物，跟成人一樣，他們對食物的質感有很高要求！但並非為了滿足口福之欲，而是要順應口腔發育。媽媽需細緻掌握寶寶的成長需要，在不同階段配合適當的食物質感，才可助寶寶發展正常的吞嚥及咀嚼能力。Babycook® 是特別設計用於製作嬰兒和家庭食品，易於使用，高效快捷，快至15分鐘內即可完成嬰幼兒美食;加上質地適應嬰兒的需要，由稀、幼、滑開始，到稠、粗、有咀嚼質感;一部機可以發揮創意，做出煲仔飯、粥品、意大利粉、蔬菜湯、醬汁、蒸蛋糕、水果蓉甜品等美食、還可以做果醬、頭盤、冰沙等，甚至攪拌材料做個有營的面膜都可以！

B é aba Babycook® Smart 智能蒸煮攪拌輔食機

HKD$3,999

適合年齡：4個月起

容量：1250 ml

優質材料：玻璃攪拌杯(1250 ml)、不銹鋼水箱、不銹鋼蒸煮籃(1000 ml)、法國鑽石牌 Sabatier Diamant 耐磨旋風設計刀片

Babycook® Smart 的四合一功能，包括蒸煮、混合、翻熱和解凍。它可根據寶寶的年齡和食物的質地進行攪拌、混合和切碎。蒸汽解凍功能是一種安全且有效的方式，可以解凍冷凍食物而不影響其營養和口感。使用時，只需從冰箱取出冷凍食物，然後直接放入Babycook® Smart 的蒸籃中，按下蒸鍵即可加熱。蒸汽翻熱功能可以快速且輕鬆地重新翻熱食物。使用時將載有食物的容器直接放入 Babycook® Smart 的蒸籃中，按下蒸鍵即可重新加熱。

智能專利電子磅：具保暖功能，可控制烹飪時間和混合速度，設五個混合速度

Béaba & Me App智能小助手：根據寶寶年齡在食物份量、質地，可能致敏食物和飲食習慣等方面，客製化提供飲食營養指南和建議;收集食譜、創建食譜、每月提供新食譜、購物清單等。