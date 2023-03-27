新技術｜Davines新魅采晶豔技術 無需漂染都做到淺色髮色

不少人都想染淺髮色，但又怕漂染過程傷髮，令頭髮乾旱暗淡。意大利專業美髮品牌Davines最近新推出魅采晶豔Mask With Vibrachrom EXTRA LIFT科技，在無需漂染的情況下，有助提淺髮色5度，減低對頭髮的傷害之餘，更同時做到強韌髮質、高效潤澤及完美持色，相信會令不少想染髮的女生心動。魅采晶豔科技蘊含藜麥蛋白質萃取、Omega-9植物脂肪酸，加上磷脂滲透技術，保護髮質之餘，又可以keep到淺色髮色。

藜麥蛋白質萃取 護髮及收緊角質層 藜麥富含豐富蛋白質，內含氨基酸成分，可以填補頭髮髮芯所需的蛋白質，由內而外強韌修復，更有效減少斷髮，令角質層結構更緊密。配方採用的藜麥更源於秘魯，栽種過程遵從當地的永續農法，為地球出一分力。 Omega-9 植物脂肪酸 倍加光澤護色 潤澤因子的Omega-9植物脂肪酸，在頭髮外層形成脂質膜，令天然油酸滲透角質層，進行深度滋潤，滋養髮絲並提升頭髮彈力，提供頭髮高度的保護力，帶來動人亮澤效果。 磷脂滲透技術 易上色完美持色 透過不斷的研究，品牌研發實驗室找到最細緻的天然紡織纖維，並以此為基礎，將絲綢染色的關鍵技術運用於染髮，以磷脂滲透技術來提升染膏持色的能力，幫助色素滲透至髮絲內部結構，達致更易上色，而且顏色持久。

Mask with Vibrachrom 魅采晶豔永久染共有115種可混合顏色膏，可以組合出多種髮色。

如果想顏色持久力更強，可以配合Heart of Glass 光之琉璃系列作染淺髮護理，不單令髮色更持久，更可修護髮絲。 如絲洗髮乳 Silkening Shampoo 天然色素，絕無色素沉澱的風險。為頭髮提供營養及水份，平衡髮絲中的暖色調，即時提升淺色頭髮亮度。

如絲洗髮乳 Silkening Shampoo $280/250ml

豐厚護髮素 Rich Conditioner 為頭髮提供滋養效果、提升光澤，強化頭髮纖維，提升乾頭髮的易梳理程度，並平衡髮絲中的暖色調。

豐厚護髮素 Rich Conditioner $320/250ml

強效修護霜 Intense Treatment 修護霜有效滋潤頭髮，令髮絲變得有彈性和順服，並有助防止頭髮纖維斷裂。使用時，在半乾的髮身至髮尾並梳均，靜置5至10分鐘後徹底沖洗，較長的放置時間可把修護霜的效果最大化，如頭髮受損程度高，可更頻密使用。

強效修護霜 Intense Treatment $260/150ml

映光護髮乳液 Sheer Glaze 乳液具熱力保護作用，為頭髮補充水份並回復彈性，同時提升頭髮光澤，令造型更持久。