新春市集│軒軒萬事屋 陪你於新春實現各種願望 讓你萬事成真

今次萬事屋市集與其他手作市集有所不同，是次市集將設有市集活動區，當中實體版萬事屋將接受遊客的委託，希望遊客能同時感受活動區的歡樂氣氛，同時享受市集區購物樂趣。

萬事屋市集 接受千奇百趣既委託

Freeture Concept HK將會聯同人氣IG Page軒軒萬事屋在南豐紗廠舉辦《新一年萬事成真｜萬事屋市集》！當日將會有實體版萬事屋，軒軒將會現身市集，接受千奇百趣的委託，幫你將各種事務都辦妥，無論有甚麼願望都可以跟他們說，由他們去幫你一一實現！

玩法亦很簡單，客人只需隨心地給予軒軒一些報酬，他便盡可能地幫助對方完成願望，例如跑足4公里多，以完成學生計算跑步里數的功課；幫助客人為男朋友佈置生日房間等。