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生活
2023-01-03 19:11:21

新春市集│軒軒萬事屋 陪你於新春實現各種願望 讓你萬事成真

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萬事屋市集在新一年盡力為你萬事成真。

萬事屋市集在新一年盡力為你萬事成真。

今次萬事屋市集與其他手作市集有所不同，是次市集將設有市集活動區，當中實體版萬事屋將接受遊客的委託，希望遊客能同時感受活動區的歡樂氣氛，同時享受市集區購物樂趣。

萬事屋市集 接受千奇百趣既委託 

Freeture Concept HK將會聯同人氣IG Page軒軒萬事屋在南豐紗廠舉辦《新一年萬事成真｜萬事屋市集》！當日將會有實體版萬事屋，軒軒將會現身市集，接受千奇百趣的委託，幫你將各種事務都辦妥，無論有甚麼願望都可以跟他們說，由他們去幫你一一實現！

玩法亦很簡單，客人只需隨心地給予軒軒一些報酬，他便盡可能地幫助對方完成願望，例如跑足4公里多，以完成學生計算跑步里數的功課；幫助客人為男朋友佈置生日房間等。

客人只需隨心地給予軒軒一些報酬，他便會盡力幫助對方完成願望。 客人只需隨心地給予軒軒一些報酬，他便會盡力幫助對方完成願望。 客人只需隨心地給予軒軒一些報酬，他便會盡力幫助對方完成願望。

特色新春開運精品

另外，市集更特別擺賣多款新春開運精品，包括新春禮盒、茶葉禮盒、港式麻雀玩具、傳統風格寵物服飾及頭飾、御守包裝的咖啡包，以及日本吉祥物等，全部物品既有傳統及守護意義，也很有新春氣氛，外貌更是非常討喜。無論送禮或自用都非常合適。

同時，入場人士可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！除此之外，亦可獲贈由木見muk6jin6 x不只notonly提供之香水試用裝，帶著新禮物迎接新一年！

新春禮盒。 茶葉禮盒。 茶葉禮盒。 港式麻雀藏食玩具。 港式麻雀藏食玩具。 傳統風格寵物服飾。 傳統風格寵物服飾。 傳統風格頭飾。 傳統風格頭飾。 傳統風格耳飾。 御守包裝的咖啡包。 御守包裝的咖啡包。 御守包裝的咖啡包。 御守包裝的咖啡包。 御守包裝的咖啡包。 御守包裝的咖啡包。 日本吉祥物京土鈴。 日本吉祥物京土鈴。 日本吉祥物京土鈴。 日本吉祥物京土鈴。

活動詳情

日期：202317日至8日（星期六、日）

市集時間：下午13:00 - 晚上20:00

地點：南豐紗廠3Space&M樓室內The Annex（荃灣白田壩街45號）

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