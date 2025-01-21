新春新挑戰 首屆樂高創意學院招生 招募小小模型拼砌達人

香港樂高探索中心(Legoland)宣布，於今個農曆新年，為首屆「樂高創意學院」招生。由即日起至3月2日，誠邀各樂高迷參加有獎任務，發掘嶄新的拼砌技巧，迎接新年的創意挑戰。此外，「小小模型拼砌達人2025」比賽亦正式開始接受報名，快來爭奪「小小模型拼砌達人2025」的榮譽頭銜，勝出者更有機會贏取從香港出發至丹麥的來回經濟艙機票。

各位挑戰者進場時，別忘了領取活動通行證，以紀錄完成挑戰的進度。完成以下三項指定任務，包括考驗創造力的「繽紛創作坊」、考驗想像力的「DIY拍照道具」，以及考驗記憶力的「尋『樂』知識」等，即可獲得限量禮品！同時，請細心欣賞四周的樂高春節裝飾，尋找創作靈感，激發無限創意，拼砌並記錄新年精彩時刻。