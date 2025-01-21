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2025-01-21 10:00:00

新春新挑戰 首屆樂高創意學院招生 招募小小模型拼砌達人

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首屆「樂高創意學院」，現正式招生。

首屆「樂高創意學院」，現正式招生。

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香港樂高探索中心(Legoland)宣布，於今個農曆新年，為首屆「樂高創意學院」招生。由即日起至3月2日，誠邀各樂高迷參加有獎任務，發掘嶄新的拼砌技巧，迎接新年的創意挑戰。此外，「小小模型拼砌達人2025」比賽亦正式開始接受報名，快來爭奪「小小模型拼砌達人2025」的榮譽頭銜，勝出者更有機會贏取從香港出發至丹麥的來回經濟艙機票。

各位挑戰者進場時，別忘了領取活動通行證，以紀錄完成挑戰的進度。完成以下三項指定任務，包括考驗創造力的「繽紛創作坊」、考驗想像力的「DIY拍照道具」，以及考驗記憶力的「尋『樂』知識」等，即可獲得限量禮品！同時，請細心欣賞四周的樂高春節裝飾，尋找創作靈感，激發無限創意，拼砌並記錄新年精彩時刻。

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至於於限時活動，則有創意工作坊認識模型拼砌達人團隊，參加者將獲派一塊樂高底板，大家可以自由使用不同顏色和形狀的顆粒在底板上拼砌探索中心更設計一幅巨型拼畫，讓各種風格的作品結合在一起此外還可跟隨樂高模型拼砌達人團隊，學習獨特且實用的拼砌投巧，一起切磋交流。

「創意學院二人套票」正式開售，家長與小朋友進場完成不同的技能挑戰後，可到禮品店隨意挑選指定樂高配件，將在旅程中學習到的新技巧帶回家，延續無窮無盡的拼砌樂趣。

 

 

2025農曆新年場景，已經出現在香港樂高探索中心。 考驗多元創造力的創意工作坊。 想學習更多拼砌技巧嗎，可隨模型拼砌達人團隊學習，一起切磋交流。 場內隱藏著不同樂高小知識，根據活動通行證上問題，尋找並記下答案，把正確答案告知場內職員，即可完成挑戰。

「小小模型拼砌達人2025」招募中

香港樂高探索中心正舉行「小小模型拼砌達人2025」比賽，參賽者將有機會進入國際賽。凡參加本地競賽的樂高迷，均可獲得參賽證書及活動徽章。第一階段，可由即日起至3月16日遞交作品，選出3位表現優異的參賽者，進入第二階段，勝出者將獲得「香港小小模型拼砌達人2025」頭銜，更可得到全年通行證(白金卡)兩張。以及參加國際競賽的資格，與全球的參賽者比拼，競逐「全球小小模型拼砌達人2025」總冠軍或亞軍。有機會前往丹麥樂高之家，展出作品之餘，更可與全球樂高達人交流。

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首屆「樂高創意學院」招生詳情：

票價：$540(包括創意二人套票，價值$99 ，Pick a Brick配件盒)

購票及查詢：https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/

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