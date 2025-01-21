新春新挑戰 首屆樂高創意學院招生 招募小小模型拼砌達人

香港樂高探索中心(Legoland)宣布，於今個農曆新年，為首屆「樂高創意學院」招生。由即日起至3月2日，誠邀各樂高迷參加有獎任務，發掘嶄新的拼砌技巧，迎接新年的創意挑戰。此外，「小小模型拼砌達人2025」比賽亦正式開始接受報名，快來爭奪「小小模型拼砌達人2025」的榮譽頭銜，勝出者更有機會贏取從香港出發至丹麥的來回經濟艙機票。
各位挑戰者進場時，別忘了領取活動通行證，以紀錄完成挑戰的進度。完成以下三項指定任務，包括考驗創造力的「繽紛創作坊」、考驗想像力的「DIY拍照道具」，以及考驗記憶力的「尋『樂』知識」等，即可獲得限量禮品！同時，請細心欣賞四周的樂高春節裝飾，尋找創作靈感，激發無限創意，拼砌並記錄新年精彩時刻。
至於於限時活動，則有創意工作坊、認識模型拼砌達人團隊，參加者將獲派一塊樂高底板，大家可以自由使用不同顏色和形狀的顆粒，在底板上拼砌，探索中心更設計一幅巨型拼畫，讓各種風格的作品結合在一起。此外還可跟隨樂高模型拼砌達人團隊，學習獨特且實用的拼砌投巧，一起切磋交流。
「創意學院二人套票」正式開售，家長與小朋友進場完成不同的技能挑戰後，可到禮品店隨意挑選指定樂高配件，將在旅程中學習到的新技巧帶回家，延續無窮無盡的拼砌樂趣。
「小小模型拼砌達人2025」招募中
香港樂高探索中心正舉行「小小模型拼砌達人2025」比賽，參賽者將有機會進入國際賽。凡參加本地競賽的樂高迷，均可獲得參賽證書及活動徽章。第一階段，可由即日起至3月16日遞交作品，選出3位表現優異的參賽者，進入第二階段，勝出者將獲得「香港小小模型拼砌達人2025」頭銜，更可得到全年通行證(白金卡)兩張。以及參加國際競賽的資格，與全球的參賽者比拼，競逐「全球小小模型拼砌達人2025」總冠軍或亞軍。有機會前往丹麥樂高之家，展出作品之餘，更可與全球樂高達人交流。