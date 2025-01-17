新春消費停不了！9大商場活力四蛇活動

ELEMENTS圓方 5.5米高大型孔雀藝術裝置

ELEMENTS圓方 5.5米高大型孔雀藝術裝置 古有全新上等布料賀新春，今有ELEMENTS圓方攜手本地時尚布藝藝術家林偉強 (Sonic)，匠心打造糅合傳統文化與藝術創作，並以象徵吉祥幸福的孔雀為主題的新春藝術裝置。其中5.5米高的大型孔雀藝術裝置更巧妙地運用各類材質與色彩繽紛的布料精心拼接而成，搭配庭園的布藝花朵及兩棵粉嫩桃花樹，讓人恍如置身於繁花似錦的浪漫美景，寄寓新一年花開富貴、心想事成的美好祝願。 ELEMENTS 圓方「春意盎然」

新春藝術裝置

日期︰即日起至2月16日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰ELEMENTS圓方金區一樓

MOSTown新港城中心 全港最大LEGO®花海首度震撼登場

MOSTown新港城中心 全港最大LEGO®花海首度震撼登場 新年當然要賞花，MOSTown新港城中心為大家帶來與別不同賞「花」體驗！MOSTown新港城中心與LEGO Group攜手，呈獻「MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園」新年主題活動，其中吸睛度爆燈、由樂高®專業認證大師Andy Hung洪子健打造全港最大型LEGO®花海，花海以6,888支鮮艷奪目的LEGO® Botanical系列花朵拼湊組成唯美花海，令場內洋溢着幸福浪漫氛圍，花朵數量更取自「發發發」讀音的好兆頭，寄寓各位新一年金銀滿屋，事事順景！同場還有4大新春最旺打卡位，包括以LEGO®顆粒拼砌而成的2米高招財貓、蝴蝶等，還可暢玩4大互動遊樂區，收集滿滿福運！ MOSTown新港城中心 x LEGO®春日開運花園

日期︰即日起至2025年2月16日

東薈城名店倉 KITKAT®「幸運捕手」Catch the Luck

東薈城名店倉KITKAT®「幸運捕手」Catch the Luck 東薈城名店倉首度聯乘雀巢®KITKAT®攜手打造8個大型新春祈願裝置，把握機會走遍各個與別不同的祈願打卡熱點與「開運招財貓」和「招福達摩」合照互動，期許來年心願達成，幸運滿載！ 「幸運捕手」裝置詳情

日期︰即日起至2025年2月16日

時間︰上午11時至晚上10時

地點︰東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B 號舖)、二樓中庭廣場、二樓鄰近cdf Beauty (275 號舖)、二樓天橋

MegaBox mofusand貓咪療癒大家整個新年

MegaBox mofusand貓咪療癒大家整個新年 「噹！」辛苦了一整年，就由日本人氣療癒系mofusand貓咪們為大家打打氣，迎接美好新一年！MegaBox 5樓中庭設置10大喜慶打卡位，打造至萌的場景。當中包括三大互動祈願裝置包括「福貓金幣許願池」及「DIY幸福御守」，沿途亦可以到「福貓號列車」欣賞花海美景的，感受至「灜」新年氣氛。場內亦有多個打卡位，包括有18呎高「福貓花見車站」、17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」及「招財黃金花田」等，由mofusand為大家護航，迎接幸福美滿的蛇年。 MegaBox x mofusand 福貓花見駅

日期︰即日起至2025年2月16日

地點︰L5中庭及戶外平台

北角匯 Dustykid塵好運「蛇」進來

北角匯 Dustykid塵好運「蛇」進來 蛇年豈能沒有應節的慶祝活動！北角匯特別與本地療癒圖文創作品牌Dustykid塵聯乘舉辦新春主題活動—「好運蛇蛇蛇蛇進來」透過溫馨治癒又好意頭的插畫及文句，讓塵將好運「蛇」給大家！塵更預備了6大蛇年必玩活動，「塵家」展區新增多個喜慶打卡位，貼滿塵創意祝福賀詞及專設得意場景，誠邀大家前來「塵家」拜年！ 北角匯 x Dustykid 主題展覽【好運蛇蛇蛇蛇進來】

日期︰即日起至2025年2月16日

時間︰中午12時至晚上10時

地點︰北角匯二期2樓214號舖 (近燒肉Like餐廳)、北角匯一期 (酒店基座商場) 1樓105及108號舖 (近The Tokyo Trend店)

新地上水廣場、PopWalk天晉滙集合《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》等人氣角色 「粉」墨登場迎新歲 今個新春，上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙攜手呈獻新年及情人節限定活動「Pixar Sweet Dreams甜夢派對」新春主題裝置，召集多個來自迪士尼．彼思的人氣動畫角色，包括《怪獸公司》的毛毛及大眼仔；《反斗奇兵》的勞蘇、Bunny、Ducky及獨角獸Buttercup；《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁；及《熊抱青春記》的小熊貓，將以甜夢棉花糖造型萌爆現身2大商場的戶外打卡位，大開新春派對！ 上水廣場「光影甜夢園」

日期︰即日起至2025年2月23日

時間︰上午10時至晚上10時

地點：上水廣場2樓中庭及5樓晴空花園 PopWalk天晉滙「勞蘇」閃亮燈影派對

日期︰即日起至2025年2月23日

時間︰上午10時至晚上10時

地點：PopWalk天晉滙2期及1期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭及戶外長廊



荷里活廣場 Sesame Street x LINE FRIENDS 5大甜蜜玩樂打卡位

荷里活廣場 Sesame Street x LINE FRIENDS 5大甜蜜玩樂打卡位 作為全港首個Sesame Street x LINE FRIENDS聯乘造型，一眾人氣卡通角色誠邀大家親臨荷里活廣場大開派對！現場設有6米高Sesame Street x LINE FRIENDS聯乘造型的Sesame Street Elmo及LINE FRIENDS BROWN「盤滿缽滿糖果滑梯」，讓大家感受由高空滑落的刺激快感！另一亮點「財源滾滾氹氹轉」打卡位，則寓意新一年「轉」出財源滾滾的運氣！大家還可以坐上「甜蜜光影庭園」，與情人在可愛的Sesame Street x LINE FRIENDS 造型的LINE FRIENDS CONY陪伴下，再搭配粉紅夢幻的氛圍中拍照留念，來年繼續甜甜蜜蜜，幸福美滿！「福星高照迎新春」一眾Sesame Street成員以全新可愛造型，等待著大家前來合照，送上真摯的新春祝福！「幸福綿綿甜甜圈」的溫馨氣氛滿瀉，是與好友一起拍下美照的必到打卡位，共度最快樂的農曆新年！ Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood 新春甜蜜派對

日期︰即日起至2025年2月16日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰鑽石山荷里活廣場1 樓明星廣場



Mikiki 菠蘿油妹妹x阿讚貓 新春獨有港式情懷