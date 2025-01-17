新春消費浪接浪！7大商場帶大家行運一條蛇

利園區 玩轉「噼哩啪啦新春Party」
新年當然要有點新年活動！利園區誠意帶來顛覆傳統、玩味十足的「噼哩啪啦新春Party 」活動，由年輕人重新演繹的傳統新年，不但融合「走鬼檔」、「打麻雀」、「行市集」及「睇運程」等不同地道新年習俗，大家可以親臨利園區體驗及參與多個顛覆傳統的全新戶外競賽活動，贏取豐富獎品，另更可欣賞一系列糅合懷舊與創新的表演節目，感受充滿新氣象的銅鑼灣，熱鬧歡賀乙巳年！
利園區「噼哩啪啦新春Party」日期及時間︰
2025年1月27至31日(年廿八至年初三)
1月27及28日：下午2時至9時(只有白沙道市集部分開放)
1月29日至31日：下午2時至7時
地點︰香港銅鑼灣白沙道及啓超道
MCP新都城中心 玩盡LEGO®新春開運遊樂園
LEGO® 向來深受小朋友歡迎，將軍澳MCP新都城中心聯乘LEGO Group打造「新春開運遊樂園」，場內有5大打卡及必玩遊戲區！其中包括4米高巨型「MCP開運彈珠台」、肥嘟嘟招財福貓親自坐陣的「貓肥屋潤主子殿」等。
MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園
日期︰即日起至2025年2月16日
時間︰
主題打卡區：上午10時至晚上10時
遊戲區：星期一至五(公眾假期除外)：下午1時至5時
星期六、日及公眾假期：中午12時至晚上8時
地點︰MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場
黃大仙中心 展出3.5米高手造紙品錦鯉藝術裝置
為迎接新春佳節，黃大仙中心舉辦「鯉躍慶豐年」主題活動，特別邀請本地藝術家Vika Cheng，精心設計3.5米高的錦鯉許願池互動藝術裝置。「錦鯉」象徵富貴吉祥，寓意和平與友誼，兩條栩栩如生的巨型紙品錦鯉，寓意鯉魚躍動，為新春佳節增添濃厚的喜慶氣氛。參與電子許願池遊戲，還可獲得專屬祝福及賀年福物，為大家新年添好運！
黃大仙中心「鯉躍慶豐年」
日期︰即日起至2025年2月16日
時間︰上午11時至下午8時
地點︰黃大仙中心北館中庭
卓爾廣場市集掃貨好去處！納福迎春市集
新年少不了行年宵，今個新春卓爾廣場特意聯乘多個本土特色小店及品牌舉辦「納福迎春市集」，打造以春日和風花海為主題的日式市集，與各位一同享滿滿幸福，迎接嶄新一年。市集將售賣各式各樣的應節賀年食品、精緻禮盒、美酒、蘭花盆景及其他精選生活用品等，大家盡情選購心水禮品辦年貨，必定滿載而歸，齊齊行大運！
卓爾廣場 納福迎春市集
日期︰即日起至2025年1月28日
時間︰上午11時至下午8時
地點︰卓爾廣場地下中庭
life@KCC喵大師指點迷津！推介6大招財喵開運方位
life@KCC及joy@KCC蛇年新春呈獻「貓肥屋潤」，穿上賀年喜慶服裝的可愛招財喵將萌爆現身life@KCC 6大招財喵開運方位，以醒神姿態恭候大家到來招財招運！每隻招財喵都代表著不同的祝福寓意，在招財喵開運方位為你催閏蛇年運程。大家更可帶上心愛的毛孩主子一同打卡留念，共度喜慶節日，留下最歡樂的回憶！
life@KCC 「貓肥屋潤」
日期︰即日起至2025年3月9日
時間︰上午10 時至晚上10 時
地點︰葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC
利東街逾800個金紅燈籠迎新歲
新年當然要「紅噹噹」啦！利東街新年延續傳統，繼續張燈結綵，今年以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾800個豔紅金碧的燈籠將點亮整條林蔭大道的半空，並首現璀璨奪目、寓意財氣滾滾、喜氣盈門的金黃色燈籠，照耀灣仔的家家戶戶，祝願大家財源廣進，幸福安康！
利東街新春呈獻「喜慶燈海迎新春」
日期︰即日起至2025年3月2日
時間︰上午10時至晚上11時*（每日下午5時亮燈）
*由1月14日至2月14日，逢星期五至日、公眾假期、元宵及情人節，亮燈時間將延長至晚上12時
*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公布
地點︰灣仔利東街
D．PARK x 中環街市 800隻熊貓新春喜慶造型粉墨現身
熊貓作為近期的新寵兒，新春佳節當然不少得牠的蹤影！由創意品牌AllRightsReserved呈獻全港最大型熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」自亮相以來持續掀起熱潮！屆時，超過800隻大熊貓雕塑將會悉心佈置於D‧PARK 1樓中庭，部分熊貓更會首次以新春造型登場，擺出各種萌態，跟大家共度喜慶新年！
「PANDA GO！香港遊」新春展覽
日期︰即日起至2025年3月6日
時間︰中午12時至晚上8時
地點︰荃灣D‧PARK L1 中庭
「PANDA GO！香港遊」新春展覽
日期︰2025年2月17日至2025年3月6日
時間︰中午12時至晚上8時
地點︰中環街市