新春消費浪接浪！7大商場帶大家行運一條蛇

利園區 玩轉「噼哩啪啦新春Party」

利園區 玩轉「噼哩啪啦新春Party」 新年當然要有點新年活動！利園區誠意帶來顛覆傳統、玩味十足的「噼哩啪啦新春Party 」活動，由年輕人重新演繹的傳統新年，不但融合「走鬼檔」、「打麻雀」、「行市集」及「睇運程」等不同地道新年習俗，大家可以親臨利園區體驗及參與多個顛覆傳統的全新戶外競賽活動，贏取豐富獎品，另更可欣賞一系列糅合懷舊與創新的表演節目，感受充滿新氣象的銅鑼灣，熱鬧歡賀乙巳年！ 利園區「噼哩啪啦新春Party」日期及時間︰

2025年1月27至31日(年廿八至年初三)

1月27及28日：下午2時至9時(只有白沙道市集部分開放)

1月29日至31日：下午2時至7時

地點︰香港銅鑼灣白沙道及啓超道



MCP新都城中心 玩盡LEGO®新春開運遊樂園

MCP新都城中心 玩盡LEGO®新春開運遊樂園 LEGO® 向來深受小朋友歡迎，將軍澳MCP新都城中心聯乘LEGO Group打造「新春開運遊樂園」，場內有5大打卡及必玩遊戲區！其中包括4米高巨型「MCP開運彈珠台」、肥嘟嘟招財福貓親自坐陣的「貓肥屋潤主子殿」等。 MCP新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園

日期︰即日起至2025年2月16日

時間︰

主題打卡區：上午10時至晚上10時

遊戲區：星期一至五(公眾假期除外)：下午1時至5時

星期六、日及公眾假期：中午12時至晚上8時

地點︰MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

黃大仙中心 展出3.5米高手造紙品錦鯉藝術裝置

黃大仙中心 展出3.5米高手造紙品錦鯉藝術裝置 為迎接新春佳節，黃大仙中心舉辦「鯉躍慶豐年」主題活動，特別邀請本地藝術家Vika Cheng，精心設計3.5米高的錦鯉許願池互動藝術裝置。「錦鯉」象徵富貴吉祥，寓意和平與友誼，兩條栩栩如生的巨型紙品錦鯉，寓意鯉魚躍動，為新春佳節增添濃厚的喜慶氣氛。參與電子許願池遊戲，還可獲得專屬祝福及賀年福物，為大家新年添好運！ 黃大仙中心「鯉躍慶豐年」

日期︰即日起至2025年2月16日

時間︰上午11時至下午8時

地點︰黃大仙中心北館中庭

卓爾廣場 市集掃貨好去處！納福迎春市集

卓爾廣場市集掃貨好去處！納福迎春市集 新年少不了行年宵，今個新春卓爾廣場特意聯乘多個本土特色小店及品牌舉辦「納福迎春市集」，打造以春日和風花海為主題的日式市集，與各位一同享滿滿幸福，迎接嶄新一年。市集將售賣各式各樣的應節賀年食品、精緻禮盒、美酒、蘭花盆景及其他精選生活用品等，大家盡情選購心水禮品辦年貨，必定滿載而歸，齊齊行大運！

卓爾廣場 納福迎春市集

日期︰即日起至2025年1月28日

時間︰上午11時至下午8時

地點︰卓爾廣場地下中庭

life@KCC喵大師指點迷津！推介6大招財喵開運方位 life@KCC及joy@KCC蛇年新春呈獻「貓肥屋潤」，穿上賀年喜慶服裝的可愛招財喵將萌爆現身life@KCC 6大招財喵開運方位，以醒神姿態恭候大家到來招財招運！每隻招財喵都代表著不同的祝福寓意，在招財喵開運方位為你催閏蛇年運程。大家更可帶上心愛的毛孩主子一同打卡留念，共度喜慶節日，留下最歡樂的回憶！ life@KCC 「貓肥屋潤」

日期︰即日起至2025年3月9日

時間︰上午10 時至晚上10 時

地點︰葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC



利東街逾800個金紅燈籠迎新歲

利東街逾800個金紅燈籠迎新歲 新年當然要「紅噹噹」啦！利東街新年延續傳統，繼續張燈結綵，今年以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾800個豔紅金碧的燈籠將點亮整條林蔭大道的半空，並首現璀璨奪目、寓意財氣滾滾、喜氣盈門的金黃色燈籠，照耀灣仔的家家戶戶，祝願大家財源廣進，幸福安康！ 利東街新春呈獻「喜慶燈海迎新春」

日期︰即日起至2025年3月2日

時間︰上午10時至晚上11時*（每日下午5時亮燈）

*由1月14日至2月14日，逢星期五至日、公眾假期、元宵及情人節，亮燈時間將延長至晚上12時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公布

地點︰灣仔利東街



D．PARK x 中環街市 800隻熊貓新春喜慶造型粉墨現身