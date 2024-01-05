新春盤菜2024｜賀年盤菜必食推介 早島優惠/免費送貨/足料海味 持續更新！

農曆新年一家人團年相聚，必備意頭新春盆菜，不少酒店中菜廳和連鎖商店已陸續推出自家製盤菜，包羅大量鮮味食材和矜貴海鮮海味，一家人享用都能食得滿足！今次為各位精選多間盤菜，全部各有特色，部分更提供早島優惠，更有免費送貨上們服務，今個新年大家一於安在家中飽歎盤菜啦。

盤菜推介｜沙田凱悅外賣盆菜 聯乘本地臘味老字號 預訂優惠88折

香港沙田凱悅酒店每年新年都有推出外賣盆菜，口碑一向不俗。今年酒店盆菜繼續以多款矜貴食材及傳統風味作賣點，更首次跟超過50年歷史的本地臘味製造商「裕和合記」合作，於盆菜中加入本地製臘腸及膶腸，將美味再升級！盆菜由酒店行政總廚張康民師傅精心炮製，張康民師傅在元朗長大，熟知傳統盆菜真味，品質絕對有保證。盆菜分4人或6人用，內有肥厚鮮味的原隻鮑魚和滋補花膠，亦有經典食材如白切雞、燒鴨、鮑汁燜土魷、沙茶醬煮魚蛋、豆卜及多款素菜等，當然亦少不了盆菜的重點配料客家南乳燜豬肉木耳。另外更會附送蔬菜籃包括羅馬生菜、金菇、蕃茄及腐皮響鈴，用作盆菜火鍋配料，吸盡湯汁精華。凡訂購外賣盆菜，客人可以優惠價選購生炒臘味糯米飯（港幣$328）以及特色甜品包括意大利芝士蛋糕（港幣$228）及蓮蓉西米布甸（港幣$228）。



外賣盆菜訂購詳情

訂購日期：2024年1月5日至2月8日

取貨日期：2024年1月20日至2月12日

四位用

自取：港幣$2,088

送遞服務*： 港幣$2,438

六位用

自取：港幣$2,888

送遞服務*： 港幣$3,238

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