新春盤菜2024｜賀年盤菜必食推介 早島優惠/免費送貨/足料海味 持續更新！

農曆新年一家人團年相聚，必備意頭新春盆菜，不少酒店中菜廳和連鎖商店已陸續推出自家製盤菜，包羅大量鮮味食材和矜貴海鮮海味，一家人享用都能食得滿足！今次為各位精選多間盤菜，全部各有特色，部分更提供早島優惠，更有免費送貨上們服務，今個新年大家一於安在家中飽歎盤菜啦。
盤菜推介｜沙田凱悅外賣盆菜 聯乘本地臘味老字號 預訂優惠88折
香港沙田凱悅酒店每年新年都有推出外賣盆菜，口碑一向不俗。今年酒店盆菜繼續以多款矜貴食材及傳統風味作賣點，更首次跟超過50年歷史的本地臘味製造商「裕和合記」合作，於盆菜中加入本地製臘腸及膶腸，將美味再升級！盆菜由酒店行政總廚張康民師傅精心炮製，張康民師傅在元朗長大，熟知傳統盆菜真味，品質絕對有保證。盆菜分4人或6人用，內有肥厚鮮味的原隻鮑魚和滋補花膠，亦有經典食材如白切雞、燒鴨、鮑汁燜土魷、沙茶醬煮魚蛋、豆卜及多款素菜等，當然亦少不了盆菜的重點配料客家南乳燜豬肉木耳。另外更會附送蔬菜籃包括羅馬生菜、金菇、蕃茄及腐皮響鈴，用作盆菜火鍋配料，吸盡湯汁精華。凡訂購外賣盆菜，客人可以優惠價選購生炒臘味糯米飯（港幣$328）以及特色甜品包括意大利芝士蛋糕（港幣$228）及蓮蓉西米布甸（港幣$228）。
外賣盆菜訂購詳情
訂購日期：2024年1月5日至2月8日
取貨日期：2024年1月20日至2月12日
四位用
自取：港幣$2,088
送遞服務*： 港幣$2,438
六位用
自取：港幣$2,888
送遞服務*： 港幣$3,238
盤菜推介｜鴻福堂新春盆菜$728起 必試至尊素食盆菜
今個新年，鴻福堂亦為大家準備兩款香港製造的自家盆菜，分別為圍村豐味盆菜(6 人份)以及至尊素食盆菜 (6 人份)。圍村豐味盆菜內包羅多款矜貴上乘食材，嚴選極品鮑魚、爽滑大蝦，配以肥瘦適中、肉質腍滑的五花腩、嫩滑白切雞、彈滑魚蛋、清甜的蘿蔔、香酥芋頭、醬汁豬皮、花菇、枝竹等多款材料。而素食人士則可選擇至尊素食盆菜，特別炮製的素鮑魚、素蝦、素帶子、馬蹄丸、牛蒡丸、素黃金卷、黃金福袋，加入百靈菇、蓮藕、娃娃菜、雲耳、蘿蔔、芋頭、花菇、豆卜、枝竹等多款蔬菜，素食盆菜都一樣飽肚滿足！由即日起至 2024 年 6 月 25 日，於鴻福堂全線分店可以自家 CLUB 會員價$728 訂購升級版圍村豐味盆菜或至尊素食盆菜 e 券 1 張^(零售價$938)，包免費送貨，自家 CLUB 會員於逢星期一購買更可享額外 95 折優惠，大家不妨考慮下。
訂購期：2023 年 12 月 1 日 至 2024 年 6 月 25 日
送貨適用日期：2023 年 12 月 15 日 至 2024 年 6 月 30 日
盤菜推介｜城景國際樂雅軒 新春「泰」富貴泰式盆菜9折優惠
城景國際樂雅軒推出新春盆菜迎接龍年，即日起至2024年2月29日，預訂享9折優惠，訂購盆菜滿港幣$3,000更尊享免費送遞服務。樂雅軒珍寶盆菜包括蠔皇原隻六頭鮑魚、花膠、海參、金蠔、宗谷元貝、天白花菇、鵝掌、燒鴨、貴妃雞、五花腩、南乳豬手、鯪魚球、鮮蝦、黃金枝竹、高湯旺菜、泮塘蓮藕、五香芋頭、蘿蔔等配金華火腿上湯，盡顯傳統滋味。另外亦有創意滿分的「泰」富貴泰式盆菜，以冬蔭功湯底配合「泰」滋味材料，內有泰國大頭蝦、養顏花膠、紅燒海參、香煎扇貝、金不換魷魚鬚、泰式去骨海南雞、紅燒鴨、板燒黑豚豬頸肉、牛肉沙爹串燒、黃金魚蛋、豚肉福丸、旺菜、蘿蔔、泰國芫茄及草菇等，供4-6位享用。
樂雅軒珍寶盆菜
港幣$1,988 (小盆，約6位用) /港幣$3,888 (大盆，約12位用)
「泰」富貴泰式盆菜
港幣$1,188 (4-6位用)
預訂優惠: 9折 (請於取餐5天前預訂)
供應⽇期: 即日至2024年2月29日
訂購盆菜滿港幣$3,000 或以上可享免費送遞服務，並只限於九龍區、港島區及一般新界地區 （不包括離島）