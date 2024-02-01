新春花車表演團隊初二、三尖東續展 7大尖東美食里新春聚餐推介 附新春限時優惠

闊別多年的農曆新年花車巡遊及煙花匯演，將於今年大年初一及二復辦，屆時大家又可以欣賞到精彩的歌舞表演及美麗璀璨的煙花匯演！花車巡遊完結後，部分造型別致的花車將於2月11至25日，移師到尖沙咀市政局百週年紀念花園作公開展覽，讓市民近距離觀賞及拍照留念。
及後，大家可前往位於尖東的尖沙咀中心及帝國中心的「尖東美食里」，不但可以盡情享受一覽無遺的維港景致，而且交通便利，十分適合與親朋好友相約聚會、暢飲一番！「尖東美食里」匯聚了環球美酒佳餚，提供獨特而豐富的餐飲體驗，今次小編就向大家推介7大「尖東美食里」必食餐廳！
冬日暖胃必食！泰國廚師主理 口味正宗
新春天氣漸冷，最適合品嚐熱帶風情的泰式料理暖一暖胃！最新開幕主打正宗泰國料理的 Ruên Thai & Vietnamese由泰國廚師坐鎮，提供多款泰國地道特色食品，包括各種粉麵類、咖喱、海產、小炒等等，令人食指大動。
驚喜日韓餐廳 猶如置身日韓兩地
日韓兩地作為不少港人的「鄉下」，「尖東美食里」都有不少日韓餐廳，讓大家置身於「鄉下」中！紅葉茶屋提供來自日本鎌倉的純正日本料理，包括牛肉壽喜燒、豪華一本鰻魚飯、抹茶白玉、夕張蜜瓜雪糕等人氣產品，伴隨木系優雅淡麗的舒適環境，為愛日一族帶來美味的料理及治癒的空間。
十四代鐵板燒以時令當季空運食材、日本職人匠心精神、結合日式烹飪手法及廚師發辦Omakase的料理模式，提供板前現場料理。
以正宗韓國燒烤為主題的韓脈，於新春期間提供新春特色菜，多款特色菜式有優惠價，包括韓式牛肚湯9折後$304、5隻100%韓國產BBQ蠔由$138起、全新三色餅$168。
CP值極高！3大尖東美食里西餐廳
至於對西餐情有獨鍾的朋友們，不妨考慮Outback，從精選牛扒到特色海鮮，餐湯到甜品逐一品嚐各款滋味。為了與食客同賀新春，Spasso Italian Bar & Restaurant於2月11日(年初二)推出新春煙花四道菜晚餐，每位都只是$580(另加一)。
新春優惠一浪接一浪，PizzaExpress由即日起至2月18日推出「金玉滿堂新年菜單」，堂食惠顧均可獲贈價值港幣$50的餐飲優惠券一張。凡惠顧「新年4人套餐」，即免費贈送指定餐酒一瓶。
最後，由即日起至2月29日，顧客出示於尖沙咀中心或帝國中心餐飲商戶以電子貨幣即日單一消費滿指定金額，憑有效單據及對應之付款存根，即可換領指定禮遇一份，包括HK$200指定餐飲券乙張，於商場禮賓處出示尖東新春打卡照並完成指定步驟，更可獲尖東美食里飲品券乙張。名額有限，先到先得，換完即止！