新春花車表演團隊初二、三尖東續展 7大尖東美食里新春聚餐推介 附新春限時優惠

闊別多年的農曆新年花車巡遊及煙花匯演，將於今年大年初一及二復辦，屆時大家又可以欣賞到精彩的歌舞表演及美麗璀璨的煙花匯演！花車巡遊完結後，部分造型別致的花車將於2月11至25日，移師到尖沙咀市政局百週年紀念花園作公開展覽，讓市民近距離觀賞及拍照留念。 及後，大家可前往位於尖東的尖沙咀中心及帝國中心的「尖東美食里」，不但可以盡情享受一覽無遺的維港景致，而且交通便利，十分適合與親朋好友相約聚會、暢飲一番！「尖東美食里」匯聚了環球美酒佳餚，提供獨特而豐富的餐飲體驗，今次小編就向大家推介7大「尖東美食里」必食餐廳！



Ruên Thai & Vietnamese由泰國廚師坐鎮，提供多款泰國地道特色食品。

冬日暖胃必食！泰國廚師主理 口味正宗 新春天氣漸冷，最適合品嚐熱帶風情的泰式料理暖一暖胃！最新開幕主打正宗泰國料理的 Ruên Thai & Vietnamese由泰國廚師坐鎮，提供多款泰國地道特色食品，包括各種粉麵類、咖喱、海產、小炒等等，令人食指大動。



驚喜日韓餐廳 猶如置身日韓兩地 日韓兩地作為不少港人的「鄉下」，「尖東美食里」都有不少日韓餐廳，讓大家置身於「鄉下」中！紅葉茶屋提供來自日本鎌倉的純正日本料理，包括牛肉壽喜燒、豪華一本鰻魚飯、抹茶白玉、夕張蜜瓜雪糕等人氣產品，伴隨木系優雅淡麗的舒適環境，為愛日一族帶來美味的料理及治癒的空間。 十四代鐵板燒以時令當季空運食材、日本職人匠心精神、結合日式烹飪手法及廚師發辦Omakase的料理模式，提供板前現場料理。 以正宗韓國燒烤為主題的韓脈，於新春期間提供新春特色菜，多款特色菜式有優惠價，包括韓式牛肚湯9折後$304、5隻100%韓國產BBQ蠔由$138起、全新三色餅$168。

