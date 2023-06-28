新晉四大品牌 日本威士忌新勢力

近十年八載，日本威士忌風頭一時無兩，一想起日威自然會諗起余市、響、山崎、白州與竹鶴等一眾知名品牌，呢幾位巨頭某些年份的出品或獲獎酒更是被炒到天價，budget buyer只能望樽興嘆。其實近年日本有幾個新晉威士忌品牌崛起，無論酒質風格口味都非常獨特，未來日本威士忌可能是他們的天下也說不定，趁現在早買，將來可能不止平幾嚿。文：spring

日本威士忌 新勢力│ 厚岸蒸餾所 獨樹一幟日蘇風格

原本是食品入口商的厚岸蒸餾所，受到威士忌傳奇產區蘇格蘭艾雷島的啟發，2016年在北海道厚岸町成立威士忌酒廠。酒廠臨近海邊，適宜生產釀威士忌的大麥與泥煤礦產，外在環境氣候都與蘇格蘭艾雷島非常相似，其生產的酒品極接近艾雷島威士忌。厚岸威士忌風格與一眾日威偏向清淡細緻口味迥然不同，口感豐富、風味深邃，是接近泥煤味風格的日本威士忌，獨樹一幟的風格成為了熱門新星。

日本威士忌 新勢力│ 嘉之助蒸餾所 日本甜美風味新星

日本威士忌新星中，位於鹿兒島日置市海邊的嘉之助蒸餾所絕對是焦點之一。2018年開始生產威士忌，以「MELLOW LAND,MELLOW WHISKY」的理念為基礎，釀造口感溫和、風味芳醇的威士忌，年紀輕輕已獲獎無數，包括2019年的世界威士忌大獎「最佳日本新酒」。最新的單一麥芽日本威士忌，味道偏甜而豐厚，散發出獨特的風味。