新派素食餐廳JAJA情人節套餐 早鳥優惠$288 甜品食草莓朱古力火鍋

JAJA情人節限定 Whispers of Romance五道菜套餐

新派素食餐廳JAJA於2月1日至2月14日全日推出Whispers of Romance 5道菜套餐，兩位起每位$398，由即日起凡經mira eShop預購可享優惠價，兩位起每位只需$288，還可免加一服務費，CP值高！

菜式方面，前菜先有純素新鮮的無花果合桃忌廉撻，拼上半乾車厘茄多士配水牛芝士泡沫，清甜開胃。接下來有嫩菠菜丶芝士、菠蘿蜜焗釀大蘑菇，以肉厚多汁的大啡菇為基礎，塗上酸甜的菠蘿蜜，並釀入豐富的芝士和幼嫩的菠菜作為餡料，同樣層次豐富。而情人節限定的素海鮮周打湯超打卡，以可愛的心形啫喱造型上菜，倒入熱湯心形蔬菜啫喱開始慢慢溶化，溫暖的湯汁和蔬菜的香味結合在一起，鮮味暖胃。自選一款的主菜，分別有香氣四溢的焗牛肝菌意大利青瓜卷，另一款是香濃多層次的鮮茄竹笙意大利芝士闊條麵，兩款各有獨特之處。最後甜品都同樣精彩，有草莓朱古力火鍋，搭配泡芙、草莓、馬卡龍小圓餅以及迷你蝴蝶結餅乾多款配料，為整頓大餐帶來難忘回憶！



早鳥優惠預訂