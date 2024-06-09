新港城中心 X TOYZEROPLUS X LuLu the Piggy 5.5米高超巨型充LuLu豬/8大運動主題打卡區/3大玩樂挑戰站

四年一度世界體壇盛事即將舉行，超人氣角色罐頭豬LuLu今個暑假決心要操Fit自己，趕走豬腩肉，參加這場體壇盛事大顯身手！由6月29日至8月25日，MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS 攜手打造「MOSTown 新港城中心 X LuLu the Piggy MOST OLYMPIGS 金牌運動『豚』」活動，變身成最萌運動競技場！為慶祝LuLu豬五周年盛事，更會換上多款全新運動造型驚喜現身，場內特設8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，歡迎各位「豚」友及運動健兒前來挑戰！最矚目打卡位必定是「全場總冠軍罐頭豬 LuLu」！全港首個5.5米高毛絨版、手持冠軍獎盃的超巨型充氣LuLu豬可愛登場，各位記得與他來一張活力動感大合照！罐頭豬LuLu亦向「豚」友們發出比賽邀請，齊齊挑戰「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」體感遊戲裝置，跟LuLu豬齊齊郁動身體，度過活力四射的開心暑假！

暢遊 L2 層 5 大運動主題打卡區及 3 大玩樂挑戰站

MOSTown 新港城中心誠邀大家參加「MOSTown 新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」，勁玩場內8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，與多款全新運動造型的LuLu豬盡情玩樂！H．COINS會員憑100 H Coins於H．COINS手機應用程式換領「動感過三關」印花卡一張，憑實體印花卡及指定遊戲券，於L2天幕廣場完成玩樂挑戰站「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」體感遊戲裝置各1次，集齊3枚指定印章，並親臨L3會員專區，即可換領「MOSTown運動服飾及用品商戶HK$30電子現金券」*乙張。

另外，夏日炎炎，消暑活動怎少得到游泳池暢泳！齊齊加入LuLu豬的「罐」軍泳隊，沉浸式投入罐頭午餐肉外型的打卡裝置「『罐』軍游泳館」，在清澈湛藍的泳池中與游泳選手LuLu豬留下難忘合照，盡情享受美好時光！自問對自己泳術有信心的你，記得挑戰「『罐』軍游泳館」體感遊戲裝置，讓你猶如置身游泳比賽現場，一展精湛的游泳技術，盡情釋放夏日無窮活力！H．COINS會員憑電子貨幣即日單一消費滿港幣$300或以上，即可換領指定遊戲券*乙張，達到指定遊戲分數可獲得「MOSTown x LuLu豬冰感運動毛巾」*乙份。