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生活
2024-06-13 16:20:00

新港城中心x LuLu豬奧運活動 獨家賣LuLu豬OLYMPIGS運動系列/大魔鬼魚毛絨公仔

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新港城中心x LuLu豬奧運活動 獨家賣LuLu豬OLYMPIGS運動系列/大魔鬼魚毛絨公仔

新港城中心x LuLu豬奧運活動 獨家賣LuLu豬OLYMPIGS運動系列/大魔鬼魚毛絨公仔

四年一度的奧運即將舉行，人氣的罐頭豬LuLu今個暑假亦決心要操Fit，參加這場體壇盛事！MOSTown新港城中心由629日至825日，首度聯乘TOYZEROPLUS，一同打造「MOSTown 新港城中心X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動。更特設期間限定店，發售首賣的「罐頭豬LuLu海洋系列 50cm大魔鬼魚毛絨公仔」，以及將7月中旬推出的MOST-OLYMPIGS 活動限定的多款產品。

MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」期間限定店

MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」期間限定店

活動期內，商場L3活動區將會特設「MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』期間限定店」，為大家帶來最多、最新過 100款限定精品，包括全港獨家首賣的「罐頭豬LuLu海洋系列 50cm大魔鬼魚毛絨公仔」，以及將7月中旬推出的MOST-OLYMPIGS 活動限定「滑板天才Lu」、「羽毛球大師 Lu」毛絨掛件產品；更有造型精美的全新海洋系列盲盒及多款周邊產品，午餐肉們不容錯過！

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MOST-OLYMPIGS 活動限定「滑板天才Lu」、「羽毛球大師 Lu」毛絨掛件官方設計圖 罐頭豬LuLu - 海洋系列 - 50cm 大魔鬼魚毛絨公仔

而同場更有本年度第一款 XL桃氣大豬」、「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒、「罐頭豬LuLu - 復古泰迪玩具店搪膠絨毛掛件」盲盒。 罐頭豬LuLu 海洋系列重點推介產品包括：「18cm 六角恐龍LuLu毛絨公仔」、馬口鐵徽章 、鯊魚Lu毛絨掛件 海豹寶寶Lu毛絨掛件—— 兩款毛絨公仔掛件均加入新功能，增加玩味。7月中旬以及8月上旬更會推出極具收藏值的限量LuLu豬五周年紀念款商品和一系列精美的周邊商品。

「罐頭豬LuLu - 復古泰迪玩具店搪膠絨毛掛件」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu - 復古泰迪玩具店搪膠絨毛掛件」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu - 復古泰迪玩具店搪膠絨毛掛件」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu - 復古泰迪玩具店搪膠絨毛掛件」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒 「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒

罐頭豬 LuLu MOST-OLYMPIGS 三大動感打卡區

除了期間限定店之外，一眾「豚」友可於「跨欄健將罐頭豬 LuLu打卡區」合照留念，罐頭豬 LuLu更會以「羽毛球運動員」及「跆拳道小子」造型在商場的L3層亮相。 

MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」期間限定店

日期：2024629日至825

時間：上午11時至晚上9

地點：MOSTown新港城中心L3活動區

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