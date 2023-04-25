新牌來港｜丹麥防水衣飾品牌RAINS 全港首間概念店登陸希慎廣場

來自丹麥的時尚生活品牌RAINS主打北歐極簡主義及功能性，王牌產品包括一系列防水衣物及配飾。品牌最近在銅鑼灣希慎廣場開設全港首間概念店，店內展示今年最新的「CONNECT」系列，包括防水衣物及配飾，中性設計不單適合在夏天雨季穿著，更可以平日返工、運動及戶外活動時配搭。加上薄荷綠、淺黃及粉藍等色調，女生亦一樣可以入手。

全新2023春夏系列「CONNECT」，於啞光設計上融入隨性的皺褶和濕潤光澤表面，並引入全新剪裁及設計，包括全季度外套、雨衣、日常服飾、背包、袋、和配飾，加上標誌性防水面料及極簡功能性設計，應對香港多變天氣。用色上亦加入薄荷綠、淺黃及粉藍等用色，女生一樣carry得到。

RAINS的王牌Jacket是實用性十足的中性防水外套，採用雙壓條斜口袋，可調較帽子與魚尾式下擺。另有腋下與後方通風孔，令造型保持通爽。此外亦有長版Long Jacket，同樣設計但長度加長，兩款防水外套均採用RAINS經典防水面料和超聲波接縫而成，輕薄的材質除了手感柔軟，外套的垂感亦十分優雅。

防水袋款適合上班或旅行

除了雨衣外，防水袋款亦是 RAINS 的主要系列，包括Backpack、Rolltop Rucksack、Tote Bag、Weekend Bag、Box Bag、Spin Bag等，採用防水面料製成，並有防水塗層拉鍊和霧面配飾，也具備耐用性和絲滑質感。

Backpack身為品牌最具代表性的經典背包，線條俐落且時尚，內置手提電腦夾層、寬敞的主隔層和背部隱藏式手機袋。而 Rolltop Rucksack 背包則十分適合上班族，配有柔軟的背帶、經典鎖扣設計和捲蓋，同時具有放置手提電腦的側袋、前方拉鍊口袋和帶有襯墊的背板。去旅行或Staycation少不了的多用途袋款 Weekend Bag，備有主隔層、織物手提帶、可拆卸及調節式的肩帶和兩端可調節式扣帶。