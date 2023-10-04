新牌來港｜台灣護膚品牌nomel登陸香港SEPHORA 主打純淨全素、無動物實驗 楊祐寧來港支持

來自台北的護膚品牌nomel最近登陸香港，發布會當日請來品牌好友、《華燈初上》的男主角楊祐寧(Yo)分享原生發光肌的秘密。阿Yo在會上分享了他的近況，近期正在忙新影視作品《今夜我們一起為愛鼓掌》的後期，工作上不斷迎接新的挑戰，與此同時也剛迎來第二個女兒，Yo表示時間不足的情況下，要花時間維持好狀態，確實在保養上更要費心思。幸好太太Melinda Wang (王詠穎)正好就是nomel的CEO，所以有任何護膚問題都一定會向太太諮詢。

nomel於2019年電商起家，並於2021年在台北開設首家實體Showroom門市，並於2023年7月慶祝4歲生日。nomel堅持打造「純淨、全素、無動物實驗」的產品，傳遞正向保養的理，在網路上累積超高人氣與討論度，以及好的口碑，更成為許多KOL愛用的品牌。品牌希望，進軍 SEPHORA讓品牌有機會靠近更多理念相同的 #nomelsbff，一起擴大「擁抱原生發光肌」社群。

nomel的王牌產品包括「真誠・雙重煥顏油」及「純真．輕透水凝霜」。「真誠・雙重煥顏油」打破油類保養黏膩印象，以油水「7:3」的聰明比例，幫助肌膚鎖水並調理。選擇更細小親膚、滲透快的油類分子，以輕盈姿態打破油類堵塞毛孔、形成粉刺的刻板印象。恰到好處的油水比例，反而能讓肌膚由內而外保水透亮、擊退細紋生成，替肌膚儲備能量，延緩皮膚的衰老。