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2023-07-18 12:30:00

新牌來港｜新護膚品牌來港：ELIXIR登陸松本清、M_CURIE王牌亮白、INTROSTEM有機抗衰老

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新牌來港｜新護膚品牌來港：ELIXIR登陸松本清、M_CURIE王牌亮白、INTROSTEM有機抗衰老

新牌來港｜新護膚品牌來港：ELIXIR登陸松本清、M_CURIE王牌亮白、INTROSTEM有機抗衰老

隨著香港通關復常，最近有不少外國護膚牌子來港，包括日本資生堂旗下、主打抗衰老的ELIXIR，美國有機護膚品牌INTROSTEM，以及來自韓國的M_CURIE今次為大家介紹3個品牌的特點及王牌產品，即使不用飛到外地，一樣可以買到高質護膚品！

日本：膠原專家ELIXIR登陸松本清

ELIXIR40年前由資生堂集團創立，品牌的最耍家之處，是對膠原蛋白的研究。品牌找出4種令肌膚水潤彈亮的關鍵膠原蛋白，並研創出能強化這4種膠原蛋白的獨家配方，令雙頰散發自然飽滿的「つや玉」(水玉光)效果。

日本膠原專家ELIXIR登陸松本清

日本膠原專家ELIXIR登陸松本清

ELIXIR登陸銅鑼松本清。 ELIXIR登陸銅鑼松本清。

ELIXIR40年前由資生堂集團創立，品牌的最耍家之處，是對膠原蛋白的研究。品牌找出4種令肌膚水潤彈亮的關鍵膠原蛋白，並研創出能強化這4種膠原蛋白的獨家配方，令雙頰散發自然飽滿的「つや玉」(水玉光)效果。

ELIXIR的王牌產品包括膠原彈潤精華水乳組合，品牌發現隨著年齡增長或外在壓力，肌膚的膠原蛋白會出現紊亂，養分難以滲透肌底精華水和乳液一方面透過膠原蛋白自生內循環科技，激活膠原自生；另一方面更可降解及排走老廢膠原，出空間讓新的膠原再生，令肌膚回復緊緻彈滑。產品亦特別添加黃香草木樨萃取精華，使角質層回復緊密健康狀態，幫助精華深入滲透至肌底，8小時保濕，令產品曾榮獲36項日本美容大賞。

膠原彈潤精華水 $245/170mL、膠原彈潤乳液 $285/130mL

膠原彈潤精華水 $245/170mL、膠原彈潤乳液 $285/130mL

另一款王牌「高純維A重點抗皺精華霜」，是日本厚生省唯一認證高純維A產品，這個成分是資生堂集團獨有的抗皺成分，透過膠原自生修護老化肌膚，提升真皮層中的膠原蛋白密度，改善5大深度紋理(眼紋、魚尾紋、川字紋、抬頭紋和法令紋)，可於眼周及全面作重點修護。為了將高純維他命A滲透到肌膚底層，產品特意設計獨有軟管，即使產品開封後空氣也無法接觸精華霜，杜絕因接觸空氣而出現氧化和影響護膚效果。

高純維A重點抗皺精華霜 $435/15g、$575/22g

高純維A重點抗皺精華霜 $435/15g、$575/22g

ELIXIR登陸銅鑼松本清。

ELIXIR登陸銅鑼松本清。

美國：INTROSTEM結合有機成分及科研

來自美國的護膚品牌INTROSTEM，在銅鑼灣開設全港首間官方專門店，這個牌子主打有機成分與科學結合，研發葡萄幹細胞精華主要成分，推出激活亮白、溫熱導入、水潤緊緻及抗老的護膚品，而且所有產品均在美國製造。4款王牌產品包括全方位幹細胞防曬霜、全方位幹細胞維他命C精華、全方位幹細胞日間保濕霜及全方位幹細胞修復晚霜，滿足由清潔、袪角質、調理和活化肌膚等護膚程序。

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡1120號舖

全方位幹細胞日間保濕霜 $2,080、全方位幹細胞防曬霜SPF30 $2,800、全方位幹細胞修復晚霜 $2,800、全方位幹細胞維他命C精華 $2,280 INTROSTEM近日在皇室堡開設首間專門店，新店裝潢以淡綠色為主，呼應天然有機成分。 INTROSTEM近日在皇室堡開設首間專門店，新店裝潢以淡綠色為主，呼應天然有機成分。

韓國：M_CURIE 亮白系列迎接盛夏

色斑、膚色暗啞向來是東方女性的肌膚煩惱之一，來自韓國人氣護膚品牌M_CURIE經長時間測試，推出王牌的高效能亮白護理系列Core Bright Line，有效阻截黑色素產生的信號，已形成的黑色素則會用低刺激性的PHA理，形成保護膜，黑色素不易產生，打造亮白肌膚。

M_CURIE發布會邀請曾赴韓國學習K-Pop舞蹈的趙慧珊(Aka)出席 M_CURIE發布會邀請曾赴韓國學習K-Pop舞蹈的趙慧珊(Aka)出席，教大家按摩面部手法。 王牌的高效能亮白護理系列。

這個系列包括基礎亮白噴霧、亮白精華、亮白能量面霜，以及加強亮白Core Bright Ampoule Pad，其中Core Bright Ampoule Pad具美白、改善皺紋之雙重功效，並含有一整瓶安瓶噴霧的啫喱片，與同系列面霜一同使用，比單獨使用面霜，最多可提高13.5倍的功效，而且一瓶40塊亦只售$188，非常抵用！

CORE BRIGHT MIST AMPOULE $280/100ml CORE BRIGHT CREAM $400/50ml CORE BRIGHT SERUM $680/50ml CORE BRIGHT AMPOULE PAD $188/40塊 王牌的高效能亮白護理系列。
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