新牌來港｜新護膚品牌來港：ELIXIR登陸松本清、M_CURIE王牌亮白、INTROSTEM有機抗衰老

隨著香港通關復常，最近有不少外國護膚牌子來港，包括日本資生堂旗下、主打抗衰老的ELIXIR，美國有機護膚品牌INTROSTEM，以及來自韓國的M_CURIE。今次為大家介紹3個品牌的特點及王牌產品，即使不用飛到外地，一樣可以買到高質護膚品！ 日本：膠原專家 ELIXIR 登陸松本清 ELIXIR於40年前由資生堂集團創立，品牌的最耍家之處，是對膠原蛋白的研究。品牌找出4種令肌膚水潤彈亮的關鍵膠原蛋白，並研創出能強化這4種膠原蛋白的獨家配方，令雙頰散發自然飽滿的「つや玉」(水玉光)效果。

日本膠原專家ELIXIR登陸松本清

ELIXIR於40年前由資生堂集團創立，品牌的最耍家之處，是對膠原蛋白的研究。品牌找出4種令肌膚水潤彈亮的關鍵膠原蛋白，並研創出能強化這4種膠原蛋白的獨家配方，令雙頰散發自然飽滿的「つや玉」(水玉光)效果。 ELIXIR的王牌產品包括膠原彈潤精華水乳組合，品牌發現隨著年齡增長或外在壓力，肌膚的膠原蛋白會出現紊亂，令養分難以滲透肌底。精華水和乳液一方面透過膠原蛋白「自生內循環科技」，激活膠原自生；另一方面更可降解及排走老廢膠原，騰出空間讓新的膠原再生，令肌膚回復緊緻彈滑。產品亦特別添加黃香草木樨萃取精華，使角質層回復緊密健康狀態，幫助精華深入滲透至肌底，8小時保濕，令產品曾榮獲36項日本美容大賞。

膠原彈潤精華水 $245/170mL、膠原彈潤乳液 $285/130mL

另一款王牌「高純維A重點抗皺精華霜」，是日本厚生省唯一認證高純維A產品，這個成分是資生堂集團獨有的抗皺成分，透過膠原自生修護老化肌膚，提升真皮層中的膠原蛋白密度，改善5大深度紋理(眼紋、魚尾紋、川字紋、抬頭紋和法令紋)，可於眼周及全面作重點修護。為了將高純維他命A滲透到肌膚底層，產品特意設計獨有軟管，即使產品開封後空氣也無法接觸精華霜，杜絕因接觸空氣而出現氧化和影響護膚效果。

高純維A重點抗皺精華霜 $435/15g、$575/22g

美國： INTROSTEM 結合有機成分及科研 來自美國的護膚品牌INTROSTEM，在銅鑼灣開設全港首間官方專門店，這個牌子主打有機成分與科學結合，研發出葡萄幹細胞精華作主要成分，推出激活亮白、溫熱導入、水潤緊緻及抗老的護膚品，而且所有產品均在美國製造。4款王牌產品包括全方位幹細胞防曬霜、全方位幹細胞維他命C精華、全方位幹細胞日間保濕霜及全方位幹細胞修復晚霜，滿足由清潔、袪角質、調理和活化肌膚等護膚程序。 地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡1樓120號舖

韓國： M_CURIE 亮白系列迎接盛夏 色斑、膚色暗啞向來是東方女性的肌膚煩惱之一，來自韓國人氣護膚品牌M_CURIE經長時間測試，推出王牌的高效能亮白護理系列Core Bright Line，有效阻截黑色素產生的信號，已形成的黑色素則會用低刺激性的PHA處理，形成保護膜，令黑色素不易產生，打造亮白肌膚。